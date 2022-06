Voorzitter Thierry Dailly (RWDM) haalt opgelucht adem: “Drama vermeden, want géén duels achter gesloten deuren”

RWDM, dat op verschillende vlakken het nieuwe seizoen aan het voorbereiden is, zal vanaf speeldag 1 supporters mogen ontvangen in het Machtensstadion. De initiële sanctie werd echter niet helemaal teniet gedaan. De club hangt nog steeds een schorsing van twee speeldagen met uitstel boven het hoofd. Als supporters zich nogmaals gedragen zoals op Seraing, dan kan alsnog een straf van twee duels zonder fans opgelegd worden.

“Maar we gaan er alles aan doen om zo’n scenario te vermijden”, verklaart Thierry Dailly. “We hebben reeds gesproken met vertegenwoordigers van de supportersclubs. We hebben met hen duidelijke afspraken gemaakt. We zullen geen geweld aanvaarden. Ook aanverwante zaken die de orde in en buiten het stadion kunnen verstoren, zullen niet geduld worden. RWDM is een familieclub, waar iedereen zich moet thuis voelen. Daar zullen we streng op toezien. Neem KV Mechelen gerust als voorbeeld. Daar voelt iedereen zich niet alleen welkom maar ook veilig.”

Volgens Thierry Dailly werd een drama vermeden.

“Zeer zeker. Op verschillende vlakken. Niet alleen op sportief, maar ook op financieel vlak. Ik kan me niet voorstellen dat we onze drie eerste thuismatchen van het nieuwe seizoen zonder publiek hadden moeten spelen. Dan zouden we al met een handicap gestart zijn. Onze fans zijn immers onze twaalfde man, die we steeds hard nodig hebben. Voorts hebben we ook imagoschade kunnen vermijden. De club en onze nieuwe investeerder doen er alles aan om de club terug te brengen naar de glorietijden, maar we rekenen ook op de medewerking van onze supporters. Alleen samen kunnen we dat doel bereiken.”

Lenny Nangis (bijna) weg



Het ziet er naar uit dat de wegen van RWDM en Lenny Nangis scheiden. De flankaanvaller schermt blijkbaar met verschillende aanbiedingen van clubs uit 1A.

“We hebben veel gepraat met Lenny omdat we hem graag willen houden. Maar er zijn financiële grenzen, waar we niet boven gaan. Bovendien zal hij één van de 25 spelers zijn. In het profvoetbal kan je geen basisplaats opeisen, die moet je verdienen. De bal ligt in zijn kamp. Maar als hij zijn geluk elders gaat beproeven, dan zullen we hem waardig vervangen. ”, gaf Dailly nog mee.