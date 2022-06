Voorzitter Thierry Dailly (RWDM) betreurt vertrek Nicolas Rommens naar Zulte-Waregem: “Wens van speler respecteren”

voetbal 1BVolgende week woensdag, 22 juni, start RWDM de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wie er dan zeker niet meer zal bij zijn is Nicolas Rommens. De middenvelder maakt de overstap naar 1A-club Zulte-Waregem. “We hebben er alles aan gedaan om Nicolas te overtuigen bij ons te blijven, maar hij wil sportief een stap hogerop zetten en die wens moeten we respecteren”, verklaart voorzitter Thierry Dailly.

Het vertrek van Nicolas Rommens is een sportieve aderlating voor de Brusselse club. De middenvelder kroonde zich vorig seizoen met 11 stuks tot assistkoning van 1B. Hij scoorde ook vier doelpunten. De Kempenaar verzilvert zijn sterk seizoen dus met een transfer naar de hoogste voetbalklasse. Nooit eerder was Rommens actief op dit niveau.

“In het voetbal bestaan er geen zekerheden meer” weet Thierry Dailly. “Het komen en gaan van spelers is inherent aan het hedendaagse voetbal. Toch hadden we niet verwacht dat Rommens onze club zou verlaten, want we hebben hem in de loop van het vorige seizoen een verbeterd contract gegeven van twee seizoenen plus een optie van een extra voetbaljaar.”

Het is echter Rommens zelf die aandrong op een transfer.

“Je kan een speler niet tegen wil en dank houden als hij zelf aangeeft te willen vertrekken voor een nieuwe sportief avontuur. Op 27-jarige leeftijd krijgt hij de kans om in eerste klasse te voetballen. Als we de promotie hadden afgedwongen, dan was hij zeker bij ons gebleven. Maar we zijn en blijven strijdvaardig. We gaan op zoek naar minstens een waardige vervanger, want onze ambities voor volgend seizoen blijven intact: meestrijden voor de hoofdprijs.”, besluit Dailly.

Concurrentie voor Mertens van Club

Intussen heeft RWDM in de strijd voor spits Lennart Mertens concurrentie gekregen van Club Brugge. Een strijd die de Brusselse club nooit kan winnen als het om de centen gaat. Mertens zal moeten afwegen wat voor hem de grootste uitdaging is: strijden met RWDM voor promotie naar 1A of de jeugd van Club Brugge begeleiden bij Club Next, de U23-ploeg van de landskampioen.



Intussen zijn ook enkele oefenwedstrijden bekend. RWDM oefent tegen Standard (2/7), KV Mechelen (13/7) en Patro Maasmechelen (16/7). Van 18 tot en met 23 juli gaat RWDM op stage naar Delden in Nederland.