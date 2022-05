Voorzitter Thierry Dailly (RWDM) al bezig met volgend seizoen: “Blijven werken om ons doel te bereiken”

Zondag werd op de club een etentje georganiseerd voor bestuur, technische staf, spelers en hun familieleden. “We waren met een honderdtal mensen om ons mooi seizoen af te sluiten. We kwamen een tikkeltje tekort. Tot begin juni krijgen de spelers vakantie. Iedereen heeft weliswaar een individueel programma meegekregen. Maar tussen nu en begin juni zullen we achter de schermen niet stil zitten om de werking van de club voort te professionaliseren en de ploeg sportief uit te bouwen. Zo zal het hoofdterrein een grasmat krijgen die ook bij driekwart van de clubs in Engeland in het stadion ligt. Vanaf volgend seizoen zullen we elke wedstrijd op een perfect bespeelbare terrein kunnen spelen. Voorts zal ook de infrastructuur van de jeugdacademie onder handen genomen worden. De jeugd, dat is onze toekomst hé.”

Versterkingen

Beter doen dan afgelopen seizoen, dat is de sportieve ambitie van RWDM volgend voetbaljaar.

“Dat is de opzet. We zullen dus enkele kleppers voor 1B-niveau moeten halen om ons doel te halen: promoveren naar de hoogste voetbalklasse. Sterke man John Textor staat hier volledig achter. Voor heel wat spelers zijn we een aantrekkelijke partij geworden omdat hier altijd iets te beleven valt en de club ook heel ambitieus is. We gaan in overleg een analyse maken van de huidige kern en bekijken in welke linies we versterking nodig hebben. Er staan al enkele namen op ons wenslijstje , maar het is nu nog veel te vroeg om daarover beslissingen te nemen. Wat de technische staf betreft, maak ik me sterk dat deze ook volgend seizoen hier aan het bewind zal zijn. Beide partijen hebben de intentie om langer met elkaar in zee te gaan.”, geeft Thierry Dailly nog mee.