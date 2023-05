Voorzitter Thierry Dailly maakt droom RWDM-supporters waar: “In acht jaar tijd van niets naar 1A, dank aan allen die hun steentje hebben bijgedragen”

Voor de derby tegen RSCA Futures, waarbij clublegende Johan Boskamp en hoofdaandeelhouder John Textor de aftrap gaven, koos trainer Vincent Euvrard voor dezelfde basisploeg die vorige week Club NXT vlot had opzij gezet. Maar na een degelijke eerste helft, waarin de thuisploeg halfweg op voorsprong was gekomen via een volley van Biron in de kruising, was het voor iedereen die de Brusselse volksclub een warm hart toedraagt, vooral nog nagelbijten.

De titel maakte bij voorzitter Thierry Dailly, die de ploeg in 2015 reanimeerde en daardoor liet herrijzen uit zijn as, heel wat emoties los.

“Dit is een uniek moment. Ik wil alle mensen bedanken die de voorbije acht seizoenen hun steentje hebben bijgedragen aan de wederopstanding van deze fantastische club”, verklaarde hij. “Ik denk aan spelers, trainers, medewerkers, maar vooral aan de trouwe supporters die ons steeds door dik en dun zijn blijven steunen. Kampioen worden in eigen stadion voor zoveel duizenden uitzinnige fans, dat is iets om nooit meer te vergeten. We gaan nu enkele dagen nagenieten. En daarna gaan we weer volop aan het werk. Want het nieuwe seizoen zal snel voor de deur staan.”

Volledig scherm Johan Boskamp geeft aftrap in derby tegen RSCA Futures © Photo News

Vooraanstaande rol in 1A

Hoofdaandeelhouder en mede-eigenaar John Textor zat op de eerste rij.

“Het is best nog een spannende bedoening geworden. Ik volgde tegelijkertijd de wedstrijd Beveren-Club NXT. Door de krappe voorsprong was ik heel opgelucht toen de wedstrijd werd afgefloten. Ik ben enorm trots op wat hier is gerealiseerd sinds mijn komst. Trainer Vincent Euvrard is er in geslaagd om deze spelersgroep met verschillende nationaliteiten en culturen steeds in het gareel te houden. Hij heeft soms heel moeilijke keuzes moeten maken, maar een winnende coach heeft altijd gelijk hé. De toekomst? Ik denk dat we deze groep zoveel mogelijk moeten bij elkaar houden, aangevuld met enkele gerichte versterkingen die de Belgische eerste klasse kennen. Ik reken op Thierry Dailly en zijn ploeg om van deze club een stabiele eersteklasser te maken. We zullen klaar zijn tegen de start van de competitie in de Jupiler Pro League”, verzekert John Textor, die met RWDM een vooraanstaande ril wil vertolken een reeks hoger.

RWDM: Defourny; Heris, O’Brien, Le Joncour, Vorogovskiy ; El Ouahdi (89’ Sankhon), De Sart (65’ Barreto), Camilo; Challouk (78’ Oyama), Biron, Hazard (66’ Botella)

RSCA Futures: Vanhoutte, Baouf (59’ Hubert), Lapage, Lissens, Masscho; Sadiki, Tajaourt (71’ Camara), Engwanda (87’ Monticelli; De Wilde (71’ Michez), Stassin, Degreef (71’ Takidene).

Doelpunt: 24’ Biron (1-0)

Geel: Heris, El Ouahdi, Tajaouart, Hubert, Camara

Ref: Van Driessche

Publiek: 9.000