Voorzitter Rudi Peelaerts (VK Linden) is gematigd positief over de hervatting van de competitie: “Voorlopig nog geen hoerastemming”

Wat volgde is bekend. De competitie werd midden oktober opnieuw stopgezet en sindsdien was het bang afwachten. De mogelijke heropstart zorgt ook in Linden niet meteen voor een hoerastemming. “Ik persoonlijk heb er zo mijn twijfels bij”, moet voorzitter Rudi Peelaerts toegeven. “Het initiatief komt vanwege Voetbal Vlaanderen, maar de coronacijfers in Vlaams-Brabant zijn op dit moment blijkbaar nog aan het stagneren. Het is dus nog altijd de regering die finaal moet beslissen of er versoepelingen zullen komen. Mogen de kleedkamers gebruikt worden? Mogen de kantines terug open? Allemaal mooi op papier dus, maar voorlopig is het voor iedereen nog wat koffiedik kijken. Er moet blijkbaar nog heel wat overleg gebeuren, dus ik ben benieuwd of we midden januari de trainingen ook effectief gaan kunnen opstarten.”

Beste ervan maken

De coronacisis heeft voor iedereen gevolgen, zowel sportief als financieel. “We gaan naar een competitie met slechts één ronde”, stelt Peelaerts vast. “Dat is een ongewone situatie, maar wel reglementair. De kampioenen zullen het geweldig vinden, de ploegen die op dit moment nog vol in de achtervolging moeten en die uiteindelijk ook zullen degraderen, gaan zich ongetwijfeld benadeeld voelen. Men had misschien beter beslist om het huidige seizoen gewoon te annuleren. Om dan in de zomer met een propere lei opnieuw te beginnen. Maar goed, als er dit seizoen opnieuw gevoetbald wordt, gaan we er gewoon nog het beste van zien te maken.”

Gemiste toppers

Het ambitieuze VK Linden zal dan heropstarten vanuit de brede middenmoot. “Als ik de kalender bekijk, stel ik vast dat we een paar belangrijke thuismatchen mislopen”, besluit Peelaerts. “In de tien duels die we nog moeten spelen, treffen we een paar topploegen. Allemaal op verplaatsing. Sportief gezien krijgen we eerst en vooral dus geen revanche, want op ons eigen kleine veld zijn we zoals bekend altijd in ons voordeel. Maar ook financieel gezien lopen we dus flink wat inkomsten mis. Want mooie affiches brengen toch altijd wat extra volk op de been. Niks aan te doen. Ik zou ook liever hebben dat alles weer normaal zou verlopen, maar voorlopig moeten we ons neerleggen bij de situatie.”