Voorzitter Rudi Peelaerts en VK Linden missen de ultieme promotie naar derde amateurklasse na 2-1 nederlaag tegen KSV Rumbeke: “Dit is een bittere pil om te slikken”

“Een bittere pil om te slikken”, klonk het achteraf bij voorzitter Rudi Peelaerts. “Ik wil eerst en vooral wel benadrukken dat we er een schitterend seizoen opzitten hebben. We begonnen met een compleet vernieuwde ploeg en de bedoeling was om rustig in de linkerkolom te eindigen. In de heenronde draaiden we mee in de top drie. Na de winterstop was het iets minder, maar we wisten het seizoen uiteindelijk toch als vierde af te sluiten. En we werden daarvoor beloond met een plaats in de eindronde.”

Grote ontgoocheling

“Daarin wisten we ons te plaatsen voor de finale. Met het nodige geluk, dat moeten we durven toegeven. Het lot was ons goedgezind, met drie thuismatchen op een rij. Het waren eerst twee thrillers, waarin we telkens strafschoppen nodig hadden. Dan speel je vorige zondag, op eigen veld, voor 450 toeschouwers, de finale tegen Drongen. Dat was dé ultieme kans om het af te maken. En dáár hebben we het in mijn ogen laten afweten. Drongen was eerlijk gezegd duidelijk niet de beste tegenstander die we in de eindronde tegengekomen zijn, maar de fighting spirit ontbrak toen blijkbaar in ons elftal. Het feit dat er drie van de vier ploegen opgingen en wij uiteindelijk als enige afgevallen zijn, dat moet voor mij toch wel een van de grootste ontgoochelingen zijn in mijn vijftien jaar bij VK Linden.”

En ook in Rumbeke lukte het donderdag niet? “We moesten daar vijf geschorsten missen”, stelt Peelaerts vast. “Chapeau voor de jongens die speelden, want zij hebben echt wel hun uiterste best gedaan. We kwamen na twintig minuten op achterstand met een prachtig afstandsschot. Daar viel niks tegen te doen. Na de rust werd het 2-0 op corner. In het laatste half uur waren wij duidelijk de betere ploeg. De aansluitingstreffer viel al snel en de 2-2 werd in extremis nog van de lijn gekeerd. Spijtig, want we hadden in een héél mooie reeks terecht kunnen komen. Nu gaan we even rustig bekijken want onze ambities zullen zijn voor volgend seizoen.”