Voorzitter René Mergan en manager Gunther Impens bij de start van FC Lebbeke: “Promotie is nieuw avontuur”

Gunther Impens weet dat de resultaten van zijn ploeg de voorbije weken zeer niet schitterend waren, maar nuanceert terecht. “We hebben niet voor de gemakkelijkste weg gekozen. De tegenstand was steeds van een goed niveau. We hadden ook tegen provincialers kunnen spelen, maar die overwinningen zouden een verkeerd beeld gegeven hebben. Nu weet iedereen, waar hij aan toe is. Je zult niemand hoog van de toren horen kraaien, maar ik denk wel dat we de ploeg hebben om mee te draaien in de nieuwe reeks. De promotie is een nieuw avontuur.”

Evolutie

Voorzitter René Mergan treedt zijn manager bij. “Ik ben drieëntwintig jaar voorzitter. Ja, over twee jaar moet ik bij elke thuismatch een rondje betalen (lacht hartelijk). Ik heb in al die jaren het voetbal enorm zien evolueren. Ik speelde met de zondagreserven bij Rapide Lebbeke. Daarna trad ik toe tot het bestuur. In acht jaar tijd promoveerden we van vierde nationale naar derde klasse. Er kwam even een terugval, maar vanuit tweede provinciale konden we opnieuw groeien en doorstoten. De kameraadschap van toen is altijd gebleven. In november trekken we nog altijd een weekend naar de Ardennen. Op en naast het veld is het echter veel professioneler geworden.”

KMO

René Mergan gaat daar dieper op in. “Ik heb twee KMO’s. Eén beroepsmatig en één als hobby. Een club op ons niveau moet veel regels naleven tegenwoordig. Je moet de voorwaarden maar eens bestuderen, waaraan moet beantwoord worden om de jeugd interprovinciaal te laten voetballen. We kunnen de spelers prachtige accommodaties aanbieden. Ook het spel is veranderd. Vroeger konden speler teren op hun techniek. Een goed ‘tien’ kon zich wegstoppen. Dat is ondenkbaar geworden. Een ijzersterke conditie is absoluut noodzakelijk.”

