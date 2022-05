Voorzitter Pierre Vandeputte (Menen): “Subtop is onze ambitie”

Het verhaal van Menen is inmiddels genoegzaam bekend. Financiële en organisatorische perikelen dwongen het bestuur om eind januari het stopzetten van de club aan te kondigen. Een schokgolf ging door de Belgische volleybalwereld, maar al snel klaarde de hemel op. De terugkeer van Pierre Vandeputte als preses is daar niet vreemd aan. De managing director van recyclagebedrijf Galloo, gooide de club een reddingsboei. “Nog dezelfde avond waarop ik door manager Ann Verhelst op de hoogte werd gebracht van de beslissing van het bestuur om ermee te stoppen, heb ik dit besproken met een aantal vrienden”, zegt Vandeputte. “Dit mochten we absoluut niet laten gebeuren. We zijn dan rond de tafel gaan zitten en ik heb besloten om in de bres te springen. De bestaande bestuursploeg is aan boord gebleven. Mijn taak bestaat er voornamelijk in om het financiële te bekijken en ervoor te zorgen dat de club op dat vlak gezond blijft. Ik hou me dus niet bezig met het sportieve. Ik heb al heel wat gesprekken gevoerd met nieuwe potentiële partners. Naast Galloo zal onder meer ook Allia uit Roeselare shirtsponsor worden. Ik ben momenteel nog bezig met een ander bedrijf waarvan we de naam binnenkort hopen te kunnen bekend maken. Ik ben in ieder geval optimistisch dat we alles zullen rond krijgen”.

Contractbesprekingen

De contractbesprekingen voor komend seizoen zijn inmiddels goed gevorderd. Coach van het jaar Frank Depestele zal kunnen rekenen op blijvers Lou Kindt, Jelle Sinnesael, Lowie Stuer, Matthieu Vanneste, Louis Dedeyne en Yentl Bille. Met setters Seppe Van Hoyweghen (Aalst) en Thiemen Ocket (Gent), middenman Arno Vandevelde en opposite Dermaux (beiden Roeselare) werden vier Belgen binnengehaald. Receptie-hoekspeler Maxime Capet is momenteel de enige buitenlander in de kern. De 24-jarige Fransman speelde in zijn thuisland achtereenvolgens voor Tourcoing, Tours en AS Illac Volley. “Op een bijkomende receptie-hoekspeler na is onze kern rond”, aldus Vandeputte. “Met het oog op stabiliteit binnen het team en rekening houdend met het feit dat een aantal sterkhouders de club verlaten (Seppe Rotty en Simon Plasky gaan naar Roeselare en spelverdeler Aleksi Lankinen keert terug naar Finland, red), is het verlengd verblijf van opposite Lou Kindt belangrijk.”

Ambities

“Gezien we een aantal nieuwe spelers zullen moeten inpassen, is een finaleplaats komend seizoen wellicht wat te hoog gegrepen. De subtop is onze ambitie. Het is in ieder geval de bedoeling om opnieuw de play-offs te halen, zeker nu deze tussen zes teams betwist zullen worden. We rekenen in ieder geval weer op onze trouwe achterban. Het was fantastisch om te zien hoe de fans ons gesteund hebben tijdens de titelfinales. Het is voor hen dat we het doen en het geeft ons extra motivatie om verder te doen.”