Voorzitter Peter Nelissen (Unico Tongeren): “We leggen bus in om onze supporters te verwennen”

“Voor die prijs kan je zelf niet rijden. Slechts vijf euro heen en terug. Concreet hebben we gekozen voor drie ophaalplaatsen. In café Bierpunt te Piringen zal onze Neptunus om 14u aankomen. Een kwartier later stopt hij aan café ‘t Hoekske op Koninksemsteenweg in Tongeren. Rond 14u30 is de laatste halte in Nerem bij café Derby om vandaar uit af te zakken naar Rutten. De terugreis is om 19u. De bus betalen doe je bij aankomst in Rutten om het allemaal vlot te laten verlopen. Zelfs inschrijven op voorhand is niet nodig. Na één maand gaan we evolueren of er voldoende interesse is. Indien ja, zullen we dit een gans seizoen blijven doen voor zowel de A als B ploeg. We zijn een club die enorm investeren in de jeugd, maar uiteraard ook in de supporters, want zonder fans is er geen voetbal.”