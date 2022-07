Voorzitter Peter Nelissen (Unico Tongeren) kijkt uit naar derby tegen ‘s Herenelderen: “Tongerse folklore met wedstrijd van 100 en 1 jaar”

Voetbal tweede provincialeZondag 17 juli is de grote dag voor de nieuwe provinciale fusieclub Unico Tongeren. In enkele weken tijd werd het oude voetbalveld van Union Rutten omgetoverd naar een vernieuwde accommodatie. Om 17 uur is er Tongerse folklore met Unico Tongeren tegen ‘s Herenelderen, dat in augustus hun honderdjarig bestaan gaat vieren.

Enkele weken geleden ging onze krant eens poolshoogte nemen bij het oude voetbalveld van Union Rutten. We troffen een bouwwerf aan. Kon voorzitter Peter Nelissen de laatste weken nog rustig slapen?

Huzarenstuk van vrijwilligers en partners!

“We hebben nog één week de tijd om alles klaar te krijgen”, stelt president Peter Nelissen. “Het zal alle hens aan dek worden, maar we zullen er klaar voor zijn. Echt een huzarenstukje om een totale renovatie van Rutten in zes weken te realiseren. Dit was enkel mogelijk door de enorme inspanningen van de vele vrijwilligers en partners.

Als voorzitter van Jekervallei Sluizen tot vorig seizoen deed je opmerkelijke zaken. Nu komt het avontuur met Unico Tongeren. Waar ben je nu het fierste op?

“Ons gratis jeugdvoetbal dat met dank aan onze partners kan blijven bestaan”, vervolgt Tongerenaar Nelissen. “Niet evident gezien de huidige financiële crisis. Ook ben ik enorm trots op de prestatie van al onze mensen die in zes weken tijd een mooie accommodatie konden bouwen. Ook onze partner Maes containers heeft een kantine geplaatst. Ik nodig jullie uit om zondag te komen kijken.”

Een fusie van vier dorpen met Heur, Sluizen, Rutten en Valensia Piringen zorgt dat niet voor spanningen en discussies?

“Misschien is het een klein wonder, maar er is tot op heden nog geen enkele discussie geweest”, klinkt Nelissen fel. “Elk dorp heeft zijn steentje bijgedragen in de renovatie en het onderling respect is zeer groot.”

In Tongeren doet de ronde dat voorzitter Peter Nelissen een aparte aanpak heeft. Zorgt dat niet voor wrevel?

“Absoluut niet”, klinkt de preses overtuigend. “We blijven een provinciale club. Om iets te kunnen bereiken moet je op andere manieren je onderscheiden van de andere clubs, toch? Ach, ik vind dit niet zo apart hoor. Met de besprekingen van de fusie werd het snel duidelijk dat het gratis jeugdvoetbal verder gezet moest worden.”

Over jeugdwerking gesproken. Met Bert Vosters, huidige T2 van Pelt, werd een opmerkelijke versterking binnengehaald. Wat zijn de plannen?

“In onze jeugdwerking was nog een plaats vrij. Bert Vosters is afkomstig van Tongeren en wist uiteraard af van ons project. Wanneer je iemand met zulke adelbrieven kan aanwerven, Vosters heeft ook een A-diploma, om de jeugdwerking te optimaliseren dan kan je alleen trots zijn.”

Op 17 juli is de opening van Unico Tongeren met een burenstrijd tegen ‘s Herenelderen. Gezien je kennissenkring werd door de supporters een ronkende naam verwacht. Waarom niet?

“Een club uit de nationale reeksen van België of Nederland was zeker mogelijk geweest”, weet Nelissen. “Maar bij deze gelegenheid was ‘s Herenelderen voor Tongeren de mooiste tegenstander. Waarom? Chapeau voor ‘s Herenelderen, ze vieren in augustus hun honderd jarig bestaan. Wij vieren ons eerste jaar. De partij is dan ook omgedoopt tot de wedstrijd van 100 en 1 jaar! We gaan er ook Tongerse folklore aan toevoegen. De aftrap voor deze Tongerse strijd zal gegeven worden door oude Belgen en Romeinen. In 2023 zijn er de Kroningsfeesten. De Romeinen mochten dus niet ontbreken. Bovendien is het respect groot voor collega Steve Stas van ‘s Herenelderen.”

“Toen Peter Nelissen met de vraag kwam om tegenstander te mogen worden in de openingswedstrijd van Unico Tongeren voelden we waardering”, stelt voorzitter Steve Stas van ‘s Herenelderen.

“We vieren immers ons 100-jarig bestaan in augustus. Er staan allerlei activiteiten op het programma. Op vrijdag 12/08 is er een groot veteranentoernooi met het optreden van Festeyn. Op zaterdag 13/08 een G-voetbaltoernooi met achteraf een foute Après Ski Party. Zondag is er een brunch voorzien met in de namiddag optredens van lokale dorpsfiguren. Ook mijn papa Jan Stas zal optreden en de Tongerse legende Johnny Mitchell. Sport- en nieuwsanker Niels Christiaens van TV Limburg liet ons weten zeker aanwezig te zijn. Ik ben fier op onze club en jeugdwerking. Of er geen jaloerse blik richting collega Peter Nelissen gaat? Absoluut niet (fel). “Ik heb respect voor het werk van Unico Tongeren. Wij doen het op onze manier. De jeugdwerking is ook ons stokpaardje. Op anderhalf jaar tijd zien we de instroom groeien van een tachtigtal naar ondertussen 150 leden. Er vertrok slechts één jeugdtrainer op vrijwillige basis. Ondertussen hebben we twee nieuwe jeugdtrainers aangeworven met Jo Skibowski voor de U11 en Kenneth Digneffe voor de U12. We willen in tweede provinciale een goed figuur slaan en kijken ook uit naar het duel tegen Unico Tongeren.”

Er is aan deze wedstrijd ook nog iets uniek. Voor het eerst op provinciaal niveau in België gaat getest worden met artificiële intelligentie. Leg eens uit?

“Inderdaad”, pikt voorzitter Nelissen terug in. “Een primeur in het lokale voetbal is dat er voor deze wedstrijd getest wordt met artificiële intelligentie. Dit biedt de mogelijkheid om de wedstrijd enerzijds live te streamen en op grote schermen in real-time te tonen. Anderzijds kunnen de trainers de beelden gebruiken om de wedstrijd te analyseren. We zijn voor deze test uitgekozen door Fan2be en iedere bezoeker die op hun site deze wedstrijd zal aanklikken krijgt een gratis consumptie. De trainers krijgen in een aparte ruimte een deskundige uitleg. In mijn ogen een goede zaak.”

Iets anders. Jekervallei Sluizen kon terugvallen op talrijke supporters die zorgden voor een geweldige ambiance. Gaat dat ook lukken met Unico Tongeren?

“Ik heb geen glazen bol”, lacht Nelissen. “Het is de bedoeling om de mensen uit de dorpen terug naar het voetbal te brengen. Wij bieden een totaalconcept. Een mobiel frituur, DJ, partners die de aftrap komen verzorgen. Een gezellige kantine en nu zelfs een livestream van de wedstrijd. Hopelijk is dat voldoende om regelmatig een vol huis te krijgen in Rutten.”

