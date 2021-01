Voorzitter Patrick Walgraeve van Sparta Petegem: “Content als we met financieel evenwicht afronden”

Voorzitter Patrick Walgraeve, om den brode architect, stelde zijn kantoor ter beschikking om met zijn zoon Bram en Patriek Steyaert de onderhandelingen te houden. “Zoals bij de bespreking van een bouwdossier kunnen we in mijn bureau met mondmasker aan ver van elkaar zitten”, verduidelijkt Walgraeve hoe het groen-zwarte huiswerk coronaproof georganiseerd werd. “Op een drietal studenten na kwam iedereen al aan bod.”

“Er moeten geen serieuze verschuivingen worden verwacht. We gaan door met hoofdtrainer Bert Dhont, hulptrainer Dieter Teirlinck en keepertrainer Dennis Laenen. Het is onze bedoeling de huidige groep samen te houden. Wellicht zal een paar jongeren bij andere ploegen op zoek gaan naar speelminuten. Dat is elk jaar zo, ook al hebben we in deze competitie nog maar drie keer gespeeld.”

Jeugdtoernooien

Door het bekeravontuur bij Waasland-Beveren werd de competitiematch tegen Menen uitgesteld. Die partij staat op 7 februari op de kalender, maar zal wellicht worden verplaatst. “De beslissing van Voetbal Vlaanderen om één ronde af te werken en het jeugdvoetbal weer op gang te brengen vind ik niet slecht”, gaat voorzitter Walgraeve voort. “Of het zal lukken is een andere vraag. Wij zullen blij zijn als we het seizoen 2020-2021 met een financieel evenwicht kunnen afsluiten.”

“We verwachten dat we op 1 juli aan een nieuw en normaal seizoen kunnen beginnen. Voor onze jeugdtoernooien proberen we in mei, juli en augustus nieuwe data te vinden”, aldus nog Walgraeve. “De coronacrisis mag er niet toe leiden dat wat we de voorbije jaren opbouwden, moeten inkrimpen of terugschroeven. Kosten die niet echt noodzakelijk waren, hebben we proberen uit te stellen.”

Kunstgrasveld heel erg welkom

“Normaal krijgt terrein twee dankzij de stad Deinze in mei en juni kunstgras. Iets wat we als club goed kunnen gebruiken. In de eerste plaats om alle jeugdwedstrijden – we tellen 425 jeugdspelers – van zaterdagochtend tot zondagmiddag te kunnen laten doorgaan. Maar ook om ons eerste elftal voor te bereiden op matchen op synthetische velden”, besluit Walgraeve. “In tweede nationale A zijn er zes of zeven ploegen die hun thuismatchen op kunstgras spelen.”