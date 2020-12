Voorzitter Patrick Le Juste (E. Aalst): “Ik gun de supporters opnieuw het voetbal, maar is dat wel realistisch?”

“Aangezien de cijfers van Covid-19 besmettingen stagneren, wordt het afwachten hoe ze verder evolueren” vervolgt Le Juste. “Veel zal afhangen van wat er tijdens de feestdagen gebeurt. Als de strenge regels niet worden opgevolgd, dan vrees ik dat de cijfers in januari en februari zullen verslechteren en de overheid de maatregelen niet zal kunnen versoepelen. Tijdens de zomermaanden werd die fout al eens gemaakt en hierdoor zitten we nu met een tweede en nog zwaardere golf opgescheept. Zelf vind ik dat er veel drastischer had moeten opgetreden worden. We hadden er ons moeten bij neerleggen dat het een verloren jaar is en dan spreek niet alleen over het voetbal, maar op alle vlakken.”

Abonnees

Stel dat er geen competitievoetbal meer komt, dan rijst er wel een probleem met de abonnees, want die hebben geen enkele competitiewedstrijd kunnen bijwonen. “In dat geval zal er een oplossing moeten uitgewerkt naar het komende seizoen toe. Als het toch goed komt, dan hebben we in de bekerwedstrijden bewezen dat we de matchen met publiek perfect op een veilige manier kunnen organiseren en kunnen we dat vanaf half februari opnieuw doen.”

Promotiekansen

Stel dat de cijfers toch meevallen en de voetbalcompetitie kan hervat worden, dan moet Eendracht wel een inhaalbeweging uitvoeren, want de eerste twee competitiewedstrijden werden op verplaatsing verloren. “We kunnen ons inderdaad geen misstappen meer permitteren. Als we toch opnieuw opstarten, dan zullen we scherp uit de hoek moeten komen. Er zal met de technische staf overleg worden gepleegd over de manier waarop we het zullen aanpakken. Misschien moet er op een andere manier gevoetbald worden, dan in de eerste twee matchen. Ik geloof alleszins nog in onze promotiekansen, want er zijn nog 39 punten te verdienen. We zullen er zeker nog het beste van maken.”

