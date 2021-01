Voorzitter Mathieu Salembier ontkent dat Blauwvoet Otegem failliet is: “We hebben een weg gekozen, met een beperkt budget al zeven nieuwe spelers aangetrokken en laten een paar beloften doorschuiven”

“Clubliefde bestaat niet meer. Dat is al een tijdlang zo. Omdat ze elders meer premies per punt betalen, wil dat niet zeggen dat we mee moeten springen in de put. In tijden van corona is een club leiden geen evidentie. We proberen alle eindjes aan elkaar te knopen om ons geliefkoosde club een toekomst te geven. Daarvoor is een visie nodig met het nodige gezonde verstand. Ik denk dat wij niet de enige club zijn die in deze situatie beland zijn. En ja, we hebben in november onszelf op alle vlakken in vraag gesteld en gekeken wat voor ons de beste oplossing met het oog op de toekomst is. Er waren verschillende opties. Onder meer een fusie. Er zijn daarover kleine gesprekken geweest.”