Voorzitter Martin Baert klinkt op nieuwe start RSCA Futsal: “Er zijn geen wittebroodsweken geweest”

Voorzitter Martin Baert kijkt op een bezadigde manier uit naar het sportieve. “De verwachtingen liggen hoog. Uiteraard gaan we in eigen land opnieuw voor de dubbel. Als bestuur hebben we ook de nodige inspanningen geleverd om de ploeg te versterken. We hebben daarbij niet gekeken naar namen, maar naar profielen. De drie nieuwkomers zijn alle drie verschillend. Een meespelende doelman als Diego Roncaglio hadden we nog niet. Dat is gewoon een extra wapen. Door de komst van Roncaglio, Rescia en Fits mogen we ook naar Europa kijken. We moeten beseffen dat we ook tegen de Europese topclubs kunnen winnen. Dat bewezen we vorig weekend nog tegen Benfica. Vroeger waren we al blij als we ons als derde konden kwalificeren voor de Elite Round. Die ambitie moet verlegd worden. Waarom zouden we tegen Kairat, Palma en Parijs niet voor de tweede of zelfs de eerste plaats gaan? In de latere loting maakt dat een belangrijk verschil uit.”