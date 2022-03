Voorzitter Martin Baert (Halle-Gooik) viert samenwerking met Anderlecht met ruime zege in Lier: “Ik ben gerustgesteld”

Opgelucht

Uiteraard was er naast het veld veel te doen over de samenwerking met RSC Anderlecht. Voorzitter Martin Baert is tevreden. De gesprekken hebben even geduurd, hoewel beide partijen op zich elkaar snel vonden. Ik ben gerustgesteld, het werk van de voorbije jaren kan in al rust verdergezet worden en uitgebouwd worden. Als club dreigden we op onze limieten te botsen. Er waren voor mij drie opties: samenwerken met een stad, samenwerken met een club of een gulle mecenas vinden. Dat laatste was voor mij slechts een halve oplossing. In het verleden hebben we al gepraat met de steden Aalst en Gent. Om diverse redenen gingen die verhalen uiteindelijk niet door. Samenwerken met een club was de meest logische keuze. Als club in de buurt kom je dan natuurlijk snel bij Anderlecht uit. We konden toch niet uitwijken naar La Gantoise of Brugge? Iedereen kan bij dit scenario winnen.”