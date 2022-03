Voorzitter Maarten Gillis en T&T Turnhout zijn klaar met de ploeg voor volgend seizoen: “We kwamen snel tot een akkoord met coach Jan Matheus”

Turnhout was steeds op achtervolgen aangewezen. Het kon de aanvalsgolven van Sint-Truiden moeilijk afstoppen. Na de rust (51-38) naderde de ploeg van coach Kevin Comyn nog tot 67-61, maar in het slotquarter kon Turnhout de twintiger niet vermijden: 98-77.

Deze nederlaag doet niets af aan het knappe seizoen dat Turnhout afwerkt. Met twaalf zeges en acht nederlagen staat de Kempische club op een knappe derde plaats. “We hadden een overgangsjaar ingepland”, zegt coach Kevin Comyn. “Met die derde plaats doen we beter dan verwacht. Nooit zijn we dit seizoen in de problemen gekomen.” Na dit seizoen neemt coach Kevin Comyn afscheid van Turnhout. “Ik heb de club meegedeeld dat ik na dit seizoen stop. Ik heb nog geen concrete aanbiedingen.”

Met de jeugd werken

T&T Turnhout heeft ondertussen niet stilgezeten. De club is klaar met haar huiswerk voor volgend seizoen. Jan Matheus kom over van Vabco Mol en wordt de nieuwe coach. “Nadat Kevin liet weten dat hij volgend seizoen de club verlaat, hebben we Jan Matheus gecontacteerd”, zegt voorzitter Maarten Gillis. “In het verleden hadden we reeds met hem gesproken. We kwamen snel tot een akkoord. Belangrijk voor de club was dat Jan ook met de jeugd wil werken.”