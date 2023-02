Voorzitter Luc Katra van Kangoeroes Mechelen maakt zich grote zorgen: “Onverantwoord dat we op half uur rijden van rampgebied moeten gaan spelen”

Laatste wedstrijd voor Kangoeroes in de EuroLeague. De kans is bijzonder groot dat Mechelen in poule B als laatste eindigt. Groepsleider Mersin zal de punten niet in cadeauverpakking aanbieden. De Turken spelen voor een gunstige uitgangspositie in de play-offs. Voor Mechelen wordt het niet meer dan een wedstrijd voor de geschiedenisboeken. Een dure en een risicovolle alleszins. Extra sportief roept deze wedstrijd bedenkelijke vragen op.

Niemand beter dan voorzitter Luc Katra zelf kan de toestand ter plaatse inschatten. “Ik ga al twintig jaar naar Mersin, ik heb daar eigendom”, zegt de stuwende kracht achter Kangoeroes. “Een paar keer per week sta ik in contact met mijn buren. De noodtoestand is daar in de provincie afgeroepen, en toch wil FIBA deze wedstrijd laten doorgaan. Een schande. Onverantwoord noem ik dat. De ziekenhuizen liggen daar nog vol met zwaargewonden als gevolg van de heftige aardbeving. Op andere plaatsen liggen er nog mensen onder het puin. Al twee weken vragen we aan FIBA om deze wedstrijd af te gelasten. Ons verzoek valt in dovenmansoren. Als we niet komen opdagen, moeten we een boete van 25.000 euro betalen. En incasseren we een forfaitnederlaag. Logistiek zijn we er nog niet. Niet alle luchthavens zijn blijkbaar toegankelijk. Zoek het maar uit zegt FIBA”, zucht Katra.

Fier

Deelnemen aan de EuroLeague kost een smak geld. Het neemt een grote hap weg uit het budget. Financieel kan de Belgische kampioen niet op tegen de concurrentie. Zij strijden met andere geldbeugels. Ook al zaten de resultaten niet altijd mee, aan uitstraling heeft de club ruimschoots gewonnen. Topspeelsters passeerden de revue in sporthal De Schalk.

“De bedragen die onze concurrenten kunnen aanboren zijn immens. Met onze middelen zijn we het kneusje. Lachwekkend”, weet de voorzitter. “Eén topspeelster van Mersin, Sopron of wie dan ook verdient evenveel als al onze speelsters samen. Sommige clubs hebben hun eigen vliegtuig. En toch mogen we als ‘klein clubje’ fier zijn. Overal waar we komen krijgen we tonnen respect. Na onze eerste wedstrijd (zware thuisnederlaag tegen Sopron, red.) zijn we gegroeid. Nu staan we ons mannetje. Kijk naar onze laatste partij tegen Schio. Het gaat om details. Krijgen we volgend seizoen opnieuw de kans om in te schrijven, dan nemen we dat zeker in overweging. Dit jaar was een stap in het grote onbekende. Maar we zijn niet afgegaan. Integendeel. We worden geroemd om onze aanpak”, aldus Luc Katra.

