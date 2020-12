Voorzitter Luc Katra (Kangoeroes Mechelen) blijft op zijn honger zitten na afgelasting: “We waren er nochtans klaar voor”

Een wedstrijd waar de Mechelaars al een tijdje naar uitkeken: de start van de competitie. De teleurstelling was dan ook begrijpelijk toen zaterdag het nieuws binnenrolde dat Brussels om uitstel vroeg. Vrijdag nog speelde het team van coach Ian Hanavan bij landskampioen Oostende, maar nieuwe besmettingen – William Robeyns bleek vorige week al getroffen door COVID-19 – waren de druppel te veel. Brussels maakte van zijn recht (drie besmettingen) gebruik om overmacht in te roepen. “Zaterdag in de late namiddag ontving ik het telefoontje dat er niet gespeeld kon worden. Dit is een kleine teleurstelling”, zegt Luc Katra, die ongetwijfeld zijn moeilijkste periode als voorzitter doormaakt. “Ik geef toe: soms hou ik er slapeloze nachten aan over. De voorbereiding liep ook al niet hoe het moest. Ook toen werden er verschillende oefenwedstrijden afgezegd. En nu dit. Héél jammer, want ook ik had graag onze nieuwe speler (Mohamed Kherrazi, red.) aan het werk gezien. Heel de club was er klaar voor. ”