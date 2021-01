Voorzitter Luc Janssen (Spouwen-Mopertingen): “Er zijn ergere dingen dan het stilleggen van ons voetbal”

Luc Janssen heeft echter geen zin om lang stil te staan met wat er beslist is. “Inderdaad, want er is werk aan de winkel”, zegt hij. “Vanaf vandaag start de voorbereiding op volgend seizoen. We zullen aan tafel gaan met bestuur, spelers en trainersstaf, en sponsors. Daar zullen we aftasten hoe iedereen de toekomst en zijn rol in die toekomst ziet. Aan de hand van wat daar boven komt, zullen beslissen wat verder nodig is. Het zal hoe dan ook weer een voorbereiding zijn op een onzekere toekomst, wat betekent dat we zeer flexibel zullen moeten zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik vertrouwen heb in wat komt.”

Wim Hayen als coach

De voorzitter van de geelblauwe club uit de grensstreek weet heus wel waar hij naartoe wil. “Onze ambitie blijft wat ze was. We blijven werken richting een jong elftal, onder de leiding van coach Wim Hayen, een stabiel team ook, dat kan uitgroeien tot een vaste waarde in de reeks waarin we nu zitten en dat af en toe kan zorgen voor een uitschieter. Dat vraagt een goed financieel beleid en een degelijke organisatie, natuurlijk. Op financieel vlak zal het sowieso moeilijk zijn om dezer dagen budgetten te ramen en in te plannen. Want we weten niet wat op ons afkomt.”

Eerste versterking beet

Een jong elftal. In dat opzicht heeft Spouwen-Mopertingen met Falke Vandecaetsbeek een eerste versterking beet. “Een verdediger van 20, uit de jeugd van Genk, groot, en afkomstig uit Vliermaal, eigen streek dus. Dat is een jongen die perfect past in de visie die ik net uitlegde. Het bewijst meteen ook dat stilzitten niet aan ons is besteed. Janssen ziet echter vooral organisatorische problemen op zich afkomen. “Zoals je weet draaien haast alle verenigingen op verenigingen op vrijwilligers, meestal 65-plussers. Die vrijwilligers zijn een uitstervend ras, ervaar ik. En bovendien zijn zij nu het hardst getroffen door wat er gebeurt. Het wordt een hele klus om hen weer te overtuigen om mee in het verhaal te stappen, vermoed ik.”