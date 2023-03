Voorzitter Luc Janssen (Belisia): “Soms moet je ook eens durven terugblikken. Kijken vanwaar je komt en tevreden zijn met wat je hebt”

De minzame praeses, wel vaker de bindende factor binnen de clubstructuur, heeft de talloze vragen en bedenkingen de afgelopen weken niet willen ontlopen. “Je moet er niet alleen staan als de zon schijnt, maar ook op moeilijke momenten moeten de mensen een aanspreekpunt hebben. Ik heb diezelfde mensen altijd voorgehouden, dat we op relatief korte termijn toch wel één en ander gerealiseerd hebben. Wie sprak er anderhalf jaar geleden over Belisia ? Alleen moet je erover waken op een gegeven ogenblik niet te snel te willen gaan”, aldus de voorzitter. “Ik begrijp de mensen in alle clubgeledingen wel natuurlijk. Ondernemers zouden ondernemers niet zijn, als ze niet vooruit willen kijken en daarnaar ook handelen. Op dat ogenblik is het zaak om de balans te vinden tussen datgene wat je wil en datgene wat op dat ogenblik ook haalbaar is. Daar hebben we de voorbije weken wat mee geworsteld, maar ik geloof dat we weer klaar zijn om het volgende hoofdstuk in ons voetbalboek neer te pennen.”