Voorzitter Luc Haegemans: “De nieuwe ‘Lotto Volley League’ aantrekkelijker maken voor iedereen”

Yacine Bentayeb en KVK Tienen krijgen tegen Mandel United uitgelezen kans om op te schuiven in het klassement: “Klaar om het volle pond te geven”

Met de top zes achter de rug en naast het gelijkspel in Luik ook de drie punten van Rupel Boom erbij oogt de situatie van KVK Tienen opeens een stuk comfortabeler in eerste nationale. Maar om de trein echt helemaal op de rails te krijgen, is er geen betere manier denkbaar dan in het eigen Bergéstadion nog eens de volle buit te pakken.

12 oktober