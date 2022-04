Voorzitter Kris Thielemans (Asse-Zellik) kijkt positief naar toekomst: “Financieel gezond en realistische sportieve ambities”

“Het bijna afgelopen seizoen is er één om snel te vergeten. Op geen enkel moment hebben we kunnen meestrijden met de andere titelkandidaten”, geeft de Thielemans toe. “In het begin van het seizoen brachten we nochtans heel mooi voetbal, maar lieten de voetbalgoden ons in de steek als het op geluk aankwam. En daarna werden we geconfronteerd met een opeenvolging van blessures. Op de koop toe hing Kristof Vanbelle halfweg het seizoen de schoenen aan de haak”, blikt Thielemans terug.

“Noodgedwongen hebben we van de nood een deugd gemaakt en jonge gasten hun kansen moeten geven. Met wisselend succes, want tegen de betere ploegen uit de reeks kwamen we ervaring te kort. Maar niet alles is negatief. De club is na vele jaren opnieuw financieel gezond en dat willen we zo houden. We zijn zeer selectief te werk gegaan met het aantrekken van nieuwe spelers. Zij komen niet voor de poen, maar wel omdat we een mooi project hebben en realistisch ambities koesteren. We hebben bijvoorbeeld ook gesproken met Gyimah van kampioen Mazenzele, maar die was financieel totaal niet haalbaar.