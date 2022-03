Voorzitter Jos Donvil legt toekomstplannen van Wambeek-Ternat op tafel: “We willen naar derde nationale, maar niet ten koste van onze jeugd”

Voorzitter Jos Donvil stelt dat een club om een aantal factoren draait: in willekeurige volgorde spelen visie, infrastructuur, jeugdopleiding, vrijwilligerswerk en gezonde financiën een belangrijke rol. “Voor de fusie was er concurrentie tussen Wambeek en Ternat. In de winter speelden we letterlijk op bruin gras. Het deed bij momenten wat denken aan FC De Kampioenen. Met de steun van de gemeente is de fusie er gekomen. De ratio heeft het gehaald van de emotie en dat was goed. Van de drie clubs – voordien fuseerden Lombeek en Ternat al – bleef er nog één over. Eén club voor 16.000 inwoners. We hebben bovendien een prima samenwerking met FC Dames Ternat. Dat leidde tot de oprichting van Outdoor Ternat. De infrastructuur moest breder gedragen worden. Ook andere buitensporten kwamen aan bod. In die zin hopen we kortelings een Finse piste te kunnen aanleggen. Op het gebied van accommodatie zitten we goed. Gemeente én club hebben daarin geïnvesteerd. Ik denk dat ik zonder blozen mag stellen dat onze accommodaties tot de besten in de regio behoren.”

Vrijwilligers en missie

Jos Donvil stelt dat de club gedragen wordt door de vrijwilligers. “Hun inbreng is van het allergrootste belang. Elke vrijwilliger werkt bij ons onbezoldigd, ze steken er zelfs nog een zakcent in. We hebben 550 spelers en 60 trainers. Daarnaast beschikken we over 100 aangesloten begeleiders en 60 niet-aangesloten begeleiders. 700 ouders staan ter beschikking. Zij dragen allemaal Wambeek-Ternat. Ik wil er even op attent maken dat 92 procent van onze leden in Ternat woont of in een aanpalende gemeente. Wie op dertig kilometer van Ternat woont, moet bij ons niet aankloppen. We zijn de grootste vereniging in de gemeente. Op een weekend organiseren we 23 wedstrijden. Toch kunnen we dat allemaal in goede banen leiden door de hulp van vele handen. We hebben samen ook een missie en daar kijken we als bestuur streng op toe. Wambeek-Ternat wil dé referentie zijn in het Pajottenlandse voetbal. Een familiaal en Vlaams karakter zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden.”

Jeugdwerking

Wambeek-Ternat kan haar spelers interprovinciaal voetbal aanbieden. “We hebben hard gewerkt om het drie sterrenlabel van de bond te verdienen. Dat is ons gelukt. Jonge spelers kunnen in Ternat inderdaad interprovinciaal voetballen. We willen op termijn naar derde nationale, maar niet ten koste van onze jeugd. Zij moeten ten allen tijden de kans krijgen om door te groeien. Het is de bedoeling om per seizoen één jeugdspeler te laten doorstromen naar de eerste ploeg. Wambeek-Ternat is een opleidingsclub voor iedereen. We zullen dan ook blijven investeren in de jeugdwerking en de infrastructuur. Het lidgeld dat de ouders betalen, dekt 65 procent van de kosten van een jeugdspeler. De overige 35 procent komen van subsidies, activiteiten en de kantine. Uiteraard zijn sponsors belangrijk. Wij kunnen hen een lokaal gelinkte club met ambitie aanbieden. Wambeek-Ternat heeft een goede reputatie. Er is visibiliteit op twee sites en ook naast het voetbal zijn we goed zichtbaar. In het kader van onze jeugdwerking wil ik nog opmerken dat we Foot Moov hebben opgericht. Daar bieden we spelers van U7 tot U13 de mogelijkheid om via onze interne voetbalschool aan hun techniek te werken. Het is een antwoord op de vele privé-initiatieven die ontstaan.”

Realisaties

De voorbije jaren werd al één en ander gerealiseerd. Jos Donvil bevestigt. “Er kwamen twee synthetische velden. Eén grasveld werd heraangelegd en kreeg verlichting. We hebben vier nieuwe kleedkamers en één containerkleedkamer extra. Verder kwam er een trainershome. We zijn ook de meest digitale club in de regio. We hebben een eigen webshop en doen aan elektronische ticketing. Inschrijven kan online gebeuren. Ook scouting gebeurt digitaal. Volgend seizoen willen we een nieuwe stap verder gaan en cashless werken in de kantine. Uiteraard moet het sportieve mee volgen. Het halen van interprovinciaal voetbal was een eerste belangrijke stap. We hebben een vernieuwd opleidingsplan en organiseren zelf trainingsopleidingen. Er is de samenwerking met RSC Anderlecht en we implementeren datagegevens in onze trainingen. Onze A-ploeg doet het uitstekend. We promoveerden naar eerste provinciale en willen naar nationale toe. Nogmaals, niet ten koste van de eigen jeugd.”

Gezonde financiën

Koken kost, maar Jos Donvil waakt als een goede huisvader over de centen. “Wambeek-Ternat heeft geen schulden. De betalingen gebeuren allemaal via Sportspay. Ons budgetbeheer wordt dubbel gecontroleerd. Ik wil er trouwens op wijzen dat ons budget voor de jeugdwerking in enkele jaren tijd verdubbeld is. Laat het een voorbeeld zijn voor anderen.”