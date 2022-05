Voorzitter Ignace Kroos droomt van promotie met Turnhout: “Zou ons een paar jaar voorsprong geven”

Turnhout plaatste zich vorig weekend pas op de slotspeeldag voor de eindronde. “Dat maakt het niet minder verdiend”, vertelt Kroos. “De ambitie was een plek in de linkerkolom, maar werkelijk iedereen heeft zichzelf overtroffen. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak gehoord dat we één van de best voetballende ploegen uit de reeks zijn en dat met een heel sterk Turnhouts getint elftal. Een dikke chapeau dus voor de spelers en de technische staf, want zij hebben schitterend werk geleverd.”

Thuisvoordeel

Voor Kroos is de tegenstander van zondag wel een nobele onbekende. “Ik heb me alleen laten vertellen dat het niveau in onze reeks hoger lag dan in derde nationale A. Al is dat natuurlijk geen garantie op succes, want of dat effectief zo is, zal dit weekend moeten blijken. Bovendien ken ik de ambities van Torhout niet. Ik weet alleen dat het een voordeel is dat we voor eigen volk mogen spelen. Turnhout is thuis meestal toch een tikkeltje sterker dan op verplaatsing.”

Kroos ziet het daarom ook helemaal zitten. “We hadden een plan om tegen 2025 te promoveren, maar als die kans zich nu al voordoet, gaan we die zeker niet laten liggen. Integendeel. We hopen met z’n allen op de promotie en liefst dit weekend al. Op die manier zitten we niet alleen een paar jaar voor op schema. We willen als club gewoon zo hoog mogelijk spelen en daar hebben we ook de kwaliteiten voor. Zelfs zonder dat er iemand bijkomt, want ik maak me sterk dat we met deze groep geen mal figuur zullen slaan in tweede nationale. Zelfs als we overgaan, is het dus niet de bedoeling om transfers te doen. Dat laat het budget helaas niet toe. Bovendien geloven we in onze eigen jongens en de jonge gasten die er zitten aan te komen.”

Op zoek naar vervanger voor Christiaens

Het ziet er ondertussen wel steeds meer naar uit dat Turnhout op zoek moet naar een nieuwe coach. “Hoewel Jo (Christiaens, red.) nog onder contract ligt en er voorlopig geen akkoord is met Heist, is de kans inderdaad groot dat hij vertrekt. Enerzijds is dat natuurlijk bijzonder jammer. Jo is tenslotte een fantastische coach (in wording), maar anderzijds hoort dat nu eenmaal bij het voetbal zeker. Bovendien hebben we al heel wat kandidaturen binnengekregen, waardoor ik ervan overtuigd ben dat we een waardige vervanger zullen vinden.”

