Voorzitter Hugo Reynders (KFC Diest) over de heropstart in februari: “Laten we eerst de cijfers afwachten”

“Ik ben zelf ook al bestookt geweest met allerlei berichten”, klinkt het bij voorzitter Hugo Reynders. “Die waren allemaal positief, maar laten we toch maar eerst de cijfers afwachten. Want zoals ik het begrijp, ogen die op dit moment nog altijd niet zo mooi. Er is zelfs weer een lichte stijging merkbaar, de ziekenhuizen liggen nog vol en de druk op de intensieve afdelingen is nog altijd groot. Ook het aantal besmettingen bij kinderen neemt toe. Enige voorzichtigheid is dus toch wel aan de orde. Om vanaf 15 januari opnieuw te kunnen trainen en midden februari de competitie te hervatten, zullen we de omstandigheden moeten afwachten. Mogen de kleedkamers gebruikt worden? Gaan de kantines open mogen? Zal er publiek toegelaten worden? Allemaal factoren die heel belangrijk zijn voor een voetbalclub en het zal de regering zijn die dat gaat bepalen. Mag het niet, dan wordt het nog een héél moeilijke oefening.”

Economisch rampjaar

Net zoals bij vele andere clubs is het bij KFC Diest voorlopig ook nog wat koffiedik kijken over de financiële gevolgen van de coronacrisis. “Economisch gezien is 2020 een rampjaar geweest”, beseft Reynders. “De deuren van Napoleon Games (sponsor, red.) zijn een half jaar gesloten geweest en van de overige zes maanden hebben we er drie op halve kracht moeten afwerken. En zoals het er nu naar uitziet, zal ook 2021 niet op een normale manier starten. Dat is een zware dobber geweest, maar we leven nog. Er wordt hard gewerkt achter de schermen om KFC Diest overeind te houden. Als er binnenkort weer onder normale omstandigheden gevoetbald kan worden, zie ik de toekomst zeker nog positief tegemoet.”

Kunstgras op de Warande

Onlangs werd bekendgemaakt er volgend jaar een kunstgrasveld zal aangelegd worden in het Warandestadion. “Een initiatief dat we alleen maar kunnen toejuichen”, besluit de Diestse preses. “We zijn het stadsbestuur dan ook dankbaar voor de geleverde inspanningen. Naar verluidt zouden de werken wel pas in juni starten, om dan hopelijk in september klaar te zijn. Hopelijk zal dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen en de start van de nieuwe competitie niet in het gedrang brengen. Daar zullen dus nog de nodige afspraken rond gemaakt moeten worden.”