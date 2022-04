Voorzitter Hugo De Leeuw kijkt uit naar eerste bekerfinales: “Alles is klaar voor een topdag”

Wielrennen junioren Misnoegde Jarno Widar geeft Zuid-Limburgse ritten­koers een buis: “Geen enkele ster waard”

Jarno Widar (Crabbé Dakwerken) was zwaar ontgoocheld na afloop van de 43ste Trixxo Ster van Zuid-Limburg. De junior uit Wellen eindigde op de negentiende plaats op een dikke halve minuut van eindwinnaar Tobias Svarre, maar daar was Widar niet teleurgesteld over. “Eerlijk, ik kan geen goed woord zeggen over deze Ster. Het parcours was slecht, voortdurend draaien en keren, paaltjes her en der, kortom veel te gevaarlijk. En bovendien veel te plat”, klinkt het bij een misnoegde Jarno Widar.

19 april