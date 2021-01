Voorzitter Harry Van Houteghem ziet toekomst van fusieclub Mariekerke-Branst rooskleurig in ondanks coronacrisis: "Wij hebben geen euro schuld”

Dat de coronacrisis, op z’n zachtst gezegd, een uitdaging vormt voor de doorsnee voetbalclub staat buiten kijf, maar in welke mate geldt dat dan voor een gloednieuwe fusieclub? Mariekerke-Branst ontstond in het voorjaar van 2020, maar speelde amper vijf competitiewedstrijden in zijn bestaan. Gelukkig voor de tweedeprovincialer kan het met voorzitter Harry Van Houteghem rekenen op een oude bekende als sterke man.

“Het waren in eerste instantie al vreemde omstandigheden om de nieuwe club op te richten. Alle vergaderingen verliepen virtueel en dan is het moeilijk om een echte band te smeden. Bij de versoepelingen ging dat dan weer wel, maar na vijf wedstrijden was het alweer voorbij. Dat is niet hoe je alles wil opstarten. Op sportief vlak, zowel met de jeugdwerking als de eerste ploeg, verliep alles gelukkig wel vlot.”

Verloren jaar

“Of dit een veloren jaar is als we de kans mislopen om te promoveren? Met amper vijf wedstrijden gespeeld, is het moeilijk om de waardeverhoudingen in te schatten. Maar met een tweede plaats lagen we perfect op schema en in de wetenschap dat we wel willen promoveren, kan je dit inderdaad een verloren seizoen noemen. Maar we blijven bescheiden en gaan niet te hoog van de toren blazen.

“Als je me dan vraagt naar onze ambities reken ik er op dat we volgend seizoen geen mal figuur zullen slaan. Mits nog enkele versterkingen hopen we zeker een rol van betekenis te kunnen spelen. Ik ga ervan uit dat we een betrouwbare kern zullen hebben die karakter aan klasse koppelt.”

Financieel slagkrachtig

En om die kern samen te stellen heeft de clubleiding blijkbaar een stevig budget over, want Mariekerke-Branst gaat ondanks de coronacrisis over de tongen als financieel slagkrachtig. “We staan er niet slecht voor, maar dat betekent niet dat we ons alles kunnen veroorloven. Ook voor ons was het een slecht jaar. We kunnen wel rekenen op trouwe sponsors, maar ook zij lijden onder de crisis en voor de club vielen heel wat inkomsten weg."

“Ik vind het belangrijk om daar ook bij te vermelden dat wij aan niemand een euro schuldig zijn. Op dat vlak zijn we misschien wel een uitzondering. Waar ik van elders hoorde dat men zelfs de vijf gespeelde wedstrijden niet kon vergoeden en de spelers daarin meegingen, werd iedereen bij ons correct uitbetaald. Dat vind ik heel belangrijk en dat is een lijn die ik overal heb doorgetrokken.

“Maar wij zijn ook heel eerlijk geweest met de spelersgroep voor we de onderhandelingen aan gingen voor volgend seizoen. Er was een besparing aan de orde en ik ben blij dat het overgrote deel van de groep daarin al meeging. Onze sportieve toekomst is rooskleurig en op financieel vlak gaan we geen gekke dingen doen. De feitelijke gevolgen van de crisis zijn ook voor ons nog een vraagteken.”

Thuiskomen

“Of dit thuiskomen is na mijn eerdere passage hier? Voor mezelf waren de voorbije jaren inderdaad niet de meest succesvolle. Zowel bij Bornem, Temse als Hamme liep het niet zoals beloofd. Er werden heel wat dingen besproken, maar in realiteit kwamen die er dan niet uit. Hier voelde ik me altijd goed en ik hield ook altijd contact met de mensen van Mariekerke. We groeiden door van derde provinciale naar de toenmalige vierde klasse en mijn afscheid verliep in de beste verstandhouding. Nu ben ik terug en gaan we rustig ons werk verderzetten met de nieuwe club.”