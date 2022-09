Voorzitter Guy Schollaert ziet mooie toekomst voor Jong Lede: “We mogen kijken naar de top vijf”

Aan het begin van een nieuwe campagne spreekt Guy Schollaert. De voorzitter van Jong Lede kijkt terecht met realistische ambitie naar de toekomst. “Dit is het derde seizoen dat ik als voorzitter aan het roer sta van de club, dit moet ook het beste seizoen worden. We hebben nogal wat nieuwkomers in de kern opgenomen. Van een twaalftal spelers hebben we afscheid genomen. Daar zat nogal wat ervaring bij. Ik denk aan de broers De Landtsheer. Gelukkig lijken de nieuwkomers mee te vallen. In het begin van de voorbereiding waren er wat fysieke kwaaltjes of achterstand. Spelers als Alteron Balaj en Jochen Van Waeyenberghe speelden niet altijd in die periode, maar zij nu helemaal paraat. We rekenen op hen. De verjonging die we enkele jaren geleden hebben ingezet, gaat gewoon door. Dat gebeurde ook omwille van financiële redenen.”

Plotse ommekeer

Vorig seizoen beleefden de supporters van Jong Lede merkwaardige maanden. Guy Schollaert begrijpt de hint onmiddellijk. “In de eerste competitiehelft hadden we het zwaar. Blessures speelden ons parten. Iedereen schilderde ons af als het lelijke eendje. Dat was begrijpelijk. Na de coachwissel keerde alles plots om. Ineens was er de juiste feeling. Georges Arts nam over en die speelde kort op de bal. Het werkte. Op dat elan moet de ploeg nu doorgaan. Ik denk dat we meer balrecuperatie in huis hebben. Aan de nieuwe coach (Sandy Casieris, red.) schenk ik alvast het vertrouwen. In de beker van België deden we het goed. Er stond een organisatie. Dat sterkt me dan ook in de ambitie dat we naar de top vijf mogen kijken.”

Tegenstanders

Welke ploegen verwacht Guy Schollaert de komende maanden in de top van derde nationale? “Ik kan dat momenteel moeilijk inschatten. Ik hoor wel veel goeds vertellen over Tempo Overijse. Toch zegt een goede voorbereiding niet alles. Acht van de zestien ploegen zijn nieuw in de reeks. Ze degradeerden, promoveerden of zaten vorig seizoen in een andere reeks. Het is lastig om de sterkte van al die teams nu al te bepalen. De komende weken zal stelselmatig meer duidelijk worden.”

