Voorzitter Geert Cool geniet van sportieve hoogdagen bij Winkel Sport: “Niemand had dit durven voorspellen”

Voorzitter Geert Cool is een meer dan gelukkig man. “We zijn aan een fantastisch seizoen bezig”, glundert de hoofdsponsor en sinds dit seizoen ook preses van de eerstenationaler. “Bij aanvang van de competitie zaten we nog met heel wat open vragen, want we wilden geen nieuwe campagne zoals twee jaar geleden, toen we als laatste eindigden met amper 12 punten. Door een samenloop van licentie-omstandigheden konden we ons toen via een achterpoortje handhaven in eerste nationale. Zo’n scenario wilden we niet meer meemaken, maar die gezonde bezorgdheid leek overbodig.”