Voorzitter Frits Van Den Bosch trekt kaart van de jeugd met Ternesse, maar... : “Dat de club in financiële problemen zou zitten, zijn pure leugens”

Door het feit dat de club een andere weg inslaat, doen er heel wat geruchten de ronde over Ternesse. “Zo zou de club financieel niet gezond zijn, maar ik kan je met het hand op het hart zeggen dat dat pure leugens zijn”, vertelt Van Den Bosch. “Omwille van de oplopende kosten en de verminderde inkomsten klopt het dat we de riem iets strakker moeten aantrekken. Dat is net om te voorkomen dat we in de problemen zouden geraken. Door het nieuwe financiële hervormingsplan van Voetbal Vlaanderen zullen trouwens heel wat clubs de tering naar de nering moeten zetten. Op dit moment is Ternesse kerngezond en dat willen we zo houden.”

Bewuste langetermijnvisie

Het eerste elftal zal er volgend seizoen wel compleet anders uitzien. “Het is de bedoeling om de komende jaren vooral in te zetten op de jeugdwerking met als doel zoveel mogelijk eigen jongeren te laten doorstromen naar de A-ploeg. Daardoor zal de top vijf volgend seizoen misschien te hoog gegrepen zijn, de middenmoot moet wel mogelijk zijn. Bovendien ben ik er heilig van overtuigd dat de club op lange termijn een heel mooie toekomst tegemoet gaat. Met Bram Van Aelst hebben we bijvoorbeeld een topper in huis als sportief verantwoordelijke. Die zal ongetwijfeld een meer dan degelijke ploeg op de been brengen met een mix van jonge talenten en een aantal meer ervaren gasten zoals onder meer Wesley Geuens (ex-Berchem en Cappellen, red.).”

Huidig T1 Serge Crève ruimt na dit seizoen plaats voor Jens Fraeyman, die overkomt van derdeprovincialer FC Merksem. “Het verschil tussen mijn visie en die van de club is te groot”, legt Crève uit. “Ik vind het bijvoorbeeld jammer dat de club zo goed als iedereen laat vertrekken, waardoor alles wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd uit elkaar valt. Anderzijds heeft de club natuurlijk het recht om een andere weg in te slaan. Naar mijn gevoel is dat alleen niet de juiste keuze en daarom heb ik ook mijn conclusies getrokken.”

Mot zit erin

Crève wil wel nog in schoonheid afscheid nemen van Ternesse. “De mot mag er dan misschien wel wat inzitten na Nieuwjaar. Toch ontbreekt het zeker niet aan goede wil. Ik kan bijvoorbeeld niemand iets verwijten qua inzet en mentaliteit. We zitten momenteel gewoon in een periode waarin alles tegenzit. Bovendien kennen we een echt pechjaar met tal van blessures. En in het begin van het seizoen konden we dat nog enigszins opvangen, maar de laatste tijd beginnen die vele afwezigen zich toch te wreken. Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat die mindere periode niet kan blijven duren. Met onze kwaliteiten moet het tij wel eens keren, zodat iedereen de komende weken hopelijk toch door de grote poort kan vertrekken.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal in Antwerpen