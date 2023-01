Voorzitter Frédéric Gaspard en zijn Tongerse Badiator Academy organiseren kamp en DEMO wedstrijden: “We willen de Limburgse jeugd warm maken voor het badminton”

Badiator Academy

“Samen met mijn echtgenote Sabine Devooght hebben we in 2020 de Badiator Academy opgericht”, steekt voorzitter Frédéric Gaspard (38) van wal. In sporthal TIO in Tongeren zijn we gestart met verschillende groepen. Van 3 tot 5 jaar, 6 tot 9 en 10 tot 14 jaar. We willen de Limburgse jeugd warm maken voor badminton. Vijf van de zeven dagen kan je trainingen volgen bij ons. We hebben veel ervaring in huis met coach Luc Vandeput en Tiffany Johannes die over de nodige diploma’s beschikken. Voor de Limburgers die het badminton volgen is coach Luc Vandeput een bekende figuur. Hij is afkomstig van Zonhoven, maar woont reeds vele jaren in Wellen. Met meer dan 25 jaar ervaring staat hij onze jongeren optimaal bij. Hij behaalde als coach drie landstitels in nationale divisie, is vijf jaar hoofdtrainer van de provincie Limburg en was in clubverband aan de slag bij meerdere topclubs uit België en Nederland. Tiffany Johannes is afkomstig uit Waremme en heeft een mooie carrière in tweede nationale beleefd.”

Kamp en DEMO-wedstrijden

“Van 2 tot 6 januari 2023 organiseren we in sporthal TIO in Tongeren een kamp multisport. Dit kan voor initiatie- of competitie-spelers van 6 tot 16 jaar”, vervolgt Gaspard. “Op woensdag 4 januari zijn er vanaf 17.30 uur DEMO-wedstrijden, met de aanwezigheid van vier internationale spelers. Als Europees kampioen +35 zal ik ook deelnemen. Er zijn twee U19-talenten uit de top tien van Europa aanwezig, plus nog een ex-kampioen. De toegang is gratis en we hopen op een talrijke opkomst, want onze sport verdient de nodige aandacht.”

Europees kampioen

“Of ik fier ben op mijn carrière? Mag toch, hé. Ik ben afkomstig van Bastogne. Mijn vrouw Sabine Devooght is van Brugge. Negen jaar geleden moesten we door de lange afstand een oplossing zoeken. We hebben gekozen om ons in Tongeren te nestelen. We spelen vaak dubbel en samen met mijn vrouw werd ik in 2012 in Herentals Belgisch kampioen. Het hoogtepunt was natuurlijk dit jaar mijn Europese titel in het Sloveense Ljubljana. Of ik die titel had verwacht? Eigenlijk niet. Mijn doel was top vier. Natuurlijk rook ik mijn kans toen ik in de halve finale de wereldkampioen kon uitschakelen. Nu speel ik nog wel, maar leg mij meer toe op het coachen. Ik heb een full time job als nationaal coach en ben sinds 2009 ook technisch directeur van de Ligue Francophone Belge Badminton. Buiten mijn academy volg ik ook de spelers die naar de Olympische Spelen, EK’s en WK’s gaan. En ik ben coördinator van de topsportschool in Luik.”

“Gelukkig krijg ik veel steun van mijn vrouw Sabine die penningmeester is van de Badiator Academy. Alles wat met de administratie te maken heeft, neemt zij voor haar rekening. Waar de jongeren zich kunnen inschrijven? Via de facebookpagina: badiator academy badmintonclub Tongeren of via mail: badiatoracademy@gmail.com”, besluit Gaspard.