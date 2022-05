Voorzitter Fabrice Rogge over het absoluut topjaar van Gantoise: “Het harde werk wordt beloond”

In februari opende de nieuwe site van ‘Gantoise hockey, tennis en padel club’ de deuren en drie maanden later beleeft de ambitieuze club reeds topdagen. Dit weekend staan de hockeyers van Gantoise, zowel bij de mannen als de vrouwen, in de finale van de play-offs en in het tennis maakt het mannenteam indruk. “Het resultaat van hard werk”, aldus algemeen voorzitter Fabrice Rogge.

De nieuwe sporttempel van Gantoise langs de Gentse Watersportbaan werd in februari officieel ingehuldigd. “Twee jaar werd aan die site hard gewerkt”, aldus voorzitter Fabrice Rogge. “Onze Gantoise Hockey Arena is een pareltje en met 1.700 hockeyleden zijn we intussen de grootste hockeyclub van het land. Het is heel speciaal dat meteen ook de sportieve successen volgen. Alles komt samen.”

Met het project ‘Gantoise 2020’ werd zeven jaar geleden de ambitie uitgesproken om in het hockey in 2020 zowel met het mannen- als het vrouwenteam landskampioen te worden. “In 2020 stonden we op de eerste en tweede plaats toen de competitie wegens corona werd stilgelegd. Het had dus gekund”, knipoogt Rogge. “Vorig jaar misten de mannen net de Final 4. Met een finale tegen Racing bij de mannen en tegen Dragons bij de vrouwen komt het doel nu dichtbij, maar het moeilijkste moet nog komen: de ION Hockey Finals van dit weekend in Louvain-la-Neuve.”

Hockeyvrouwen: Europese top

De vrouwen met onder meer Red Panthers Ambre Ballenghien, Hélène Brasseur, Pauline De Ryck, Alix Gerniers, Barbara Nelen en Stephanie Vanden Borre én de net 37-jarige en nog steeds razendsnelle Emilie Sinia zijn intussen een begrip in het Belgische hockey. Ook al toren je boven de concurrentie uit, het blijft een prestatie om drie seizoenen in de Eredivisie ongeslagen te blijven. Vorig jaar werd voor het eerst sedert 2009 de landstitel gegrepen. Die titel willen de Gantoise-dames, opnieuw in finale tegen het Brasschaatse Dragons, hernieuwen.

“Met onze vrouwen willen we niet alleen in België, maar ook in Europa aan de top spelen”, aldus Rogge. “Daarom voelde die vierde plaats bij ons debuut in de Euro Hockey League toch aan als een kleine ontgoocheling. In halve finale maakten we het Den Bosch – het Real Madrid van het dameshockey – knap lastig, de blessure van Stephanie Vanden Borre bleek het kantelmoment. In de breedte waren we in Amstelveen nog niet goed genoeg. We proberen de volgende seizoenen de hegemonie van de Nederlandse teams in de EHL te breken. In ieder geval: bij ons staat het vrouwenhockey op gelijke voet met het mannenhockey.”

Duo Kina-Demartinis

Een spectaculaire reeks neerzetten zoals de vrouwen van Gantoise, dat zit er voorlopig voor geen enkele club bij de mannen in. Dat bleek ook het voorbije seizoen in de ION Hockey League. Iedereen kon van iedereen winnen. De apotheose van het seizoen werd jammer genoeg wat overschaduwd door de ‘zaak Léopold’, uiteindelijk strijden Gantoise en Racing straks om de landstitel. Gantoise haalde met de Nederlander Pepijn Scheen een nieuwe strafcornerspecialist in huis en de overige doelpunten dit seizoen werden mooi verdeeld onder de zes aanvallers Charles Masson, Martin Ferreiro, Arthur de Borrekens, Blaise Rogeau, Etienne Tynevez en Guillaume Hellin. Op het middenveld zorgt kapitein en Red Lions Antoine Kina voor het technische vernuft. “Het was in de halve finale enorm spannend tegen Watducks en dat zal het in finale tegen Racing ook worden”, voorspelt Rogge. “De ION Hockey League biedt topsport van de bovenste plank. Onze coaches Pascal Kina en Kevan Demartinis verdienen alle lof. Ze doen het al vele jaren bijzonder goed. Ik geloof hard in stabiliteit.”

Tennis: een topteam

Om het plaatje van Gantoise compleet te maken: in de eerste nationale afdeling van de interclub tennis heeft de club stevige namen als Kimmer Coppejans, Ruben Bemelmans, Michael Geerts, Igor Sijsling, Yannick Mertens, Joris De Loore en belofte Noah Merre op de lijst staan. De twee eerste duels van het seizoen werden dan ook eenvoudig gewonnen. “We houden niet van half werk”, lacht Rogge. “Door het verbeteren van de infrastructuur kregen we de kans om de tennisafdeling verder uit te bouwen. Onder impuls van tennisvoorzitter Charlotte Backx en sportief directeur Niels Desein gaan we voor toptennis. Topsport wekt enthousiasme los. Dat samen met de familiale sfeer van onze club vormt de perfecte combinatie.”