Voorzitter Erwin Boeye ziet Van Moer Logistics verder groeien: “Rennersbestand is ondanks corona met veertig procent gestegen”

Voorzitter Erwin Boeye stelt dat men bij Van Moer Logistics meer dan zijn best heeft gedaan om corona goed te overleven. “We moesten soms creatief uit de hoek komen. Zo hebben we de ‘Van Moer-rap’ gemaakt. Een andere keer fietsten de renners een ‘sponsortocht’. Ter plaatse werd haltgehouden en werden er foto’s gemaakt. Op die manier probeerden we onze sponsors zo veel mogelijk visibiliteit te geven. Het heeft ook geloond. Financieel zijn we gezond. Met Spronck, De Clercq Ramen & Deuren en Sack hebben we er drie sponsors bijgekregen. Het rennersbestand is ondanks corona met dertig procent gestegen. Voorheen zaten we rond de honderd renners. Dit seizoen overschreden we de kaap van 140 leden.”

Puike start

Volgens Erwin Boeye staat niets een goed seizoen in de weg. “Het begon al uitstekend op de piste. We behaalden vijf Belgische titels bij de nieuwelingen. Bij de juniores vielen we in de prijzen met Jasper Bertels en Inias Leten. Bij de meisjes deed Julie Nicolaes het prima. De juniores hebben er al een stage opzitten in het Spaanse Cambrils. Daar konden ze rustig de laatste hand leggen aan hun voorbereiding. De nieuwelingen trekken eerstdaags naar de Vogezen voor een trainingsweek. Die nieuwelingen zullen dit seizoen trouwens vijf interclubs afwerken in Nederland. Op 2 mei starten ze in de Omloop van Overijssel. We bekijken momenteel of we hen ook in Frankrijk aan de slag laten gaan. Er is een mogelijkheid om daar een tweedaagse af te werken, maar we willen ons eerst vergewissen of het niveau voldoende is.”

Juniores

Ook bij de juniores liggen de ambities hoog. Erwin Boeye knikt bevestigend. “Het programma van de juniores is meer uitgelijnd. Daar moeten we zelfs snoeien in het aanbod. Het is de bedoeling dat zij de wedstrijden van de beker van België kunnen afwerken. Zij moeten in staat zijn om de top vijf te halen. Ook de dames jeugd zit in de lift. Jasmien De Boeck en Tom Hesters ontfermen zich momenteel over hen. Een bijkomende ploegleider is daar nog welkom.”

Renners

Miniemen : Fiene Loquet, Jorre Arts, Jurre Baert, Mathis Buytaert, Bas Colin, Mauro De Maeyer, Lex Hendriks, Stan Lardon, Willem Maris, Vince Paridaens, Jesse Tireur, Arne Van Der Vloet, Wout Van Hoyweghen, Wout Van Kerchove, Brecht Van Snick, Arthur Vydt, Oskar Weemaes.

Aspiranten : Aiko Desaever, Bram De Bock, Lukas De Maeyer, Nathan De Rudder, Yarne De Tollenaere, Sune De Valck, Sean De Vries, Rune De Zutter, Firre Dekkers, Liam Dierickx, Kobe Geers, Zjef Goossens, Jelle Heyns, Rhune Heyns, Leander Lietaer, Seppe Loquet, Otto Maes, Julot Monteyne, Berre Nevejans, Lenn Polet, Lucas Pyl, Cis Thys, Evert Van Damme, Lars Van Den Keybus, Briek Van Duyse, Cedric Van Gysel, Ibe Van Houte, Tiebe Van Leeuwen, Niels Van Snick, Tibo Vandermeulen, Vince Verbruggen, Jules Vydt.

Meisjes nieuwelingen : Katrijn De Ceulaer, Mette Debruyne, Lova Dierick, Stiene Maes, Liene Van Eynde, Noa Van Loock, Nanoi Van Wettere.

Meisjes juniores : Dina Boels, Maaike De Mits, Hanne De Zutter, Emma Duchateau, Lente Duhamel, Estée Goossens, Hélène Hesters, Julie Nicolaes, Camille Roman, Lente Sas, Fien Schelkens.

Nieuwelingen : Mathis Apers, Milo Beernaert, Witse Bertels, Arthur Cap, Siebe De Backer, Lander De Baer, Lars De Belie, Damy De Bruyne, Staf De Cock, Maxim De Gendt, Sander De Landsheere, Toon De Lee, Mattis De Wachter, Toon De Zutter, Stan Goossens, Milan Heytens, Liam Kiekens, Sean Leicher, Teis Luiten, Jochen Meessens, Matteo Poppe, Torres Van Landeghem, Yintse Van Der Looij, Mats Van Lierop, Tygo Van Osselaer, Jari Van Raemdonck, Matijs Van Strijthem, Niels Vanlancker, Joran Verbrugghe, Ward Vercauteren, Sven Verduijn, Dylen Verhoeven, Robbe Verhulst, Andres Weiker, Reno Wynants.

Juniores : Siebren Antheunis, Thomas Baart, Otis Bartnes, Jasper Bertels, Storm Berton, Xenne De Cock, Asger De Valck, Seppe De Vos, Senne Debucke, Simon Depraetere, Arne Heyse, Ilan Hooftman, Rune Jacobs, Quinten Janssens, Jules Kiefer, Inias Leten, Nils Maerevoet, Robbe Maris, Iljo Neerinckx, Xian Neerinckx, Niels Neirinckx, Malte Nelis, Arno Piessens, Tim Piessens, Quinten Provost, Senne Schelfhout, Yaxano Smet, Jaan Sterck, Niels Van Camp, Brent Van Cauwelaert, Daan Van De Gehuchte, Rune Van Den Branden, Lennert Van Lommel, Mout Van Peteghem, Kjell Van Sanden, Lennert Van Wiele, Jarne Verbruggen, Arthur Vermeulen, Ian Vertommen, Jesse Windey.