Voorzitter Dominiek Van Den Bosch zet hekkensluiter Hoogstraten op scherp voor bezoek aan voorlaatst gerangschikte Mandel United: “Match van de laatste kans”

“Als we dit weekend verliezen, wordt het wel heel moeilijk om ons nog te redden”, windt hij er geen doekjes om. “Dan wordt de kloof met Mandel bijvoorbeeld al zes punten, terwijl we bij een eventuele zege niet alleen naast hen komen in de stand. Dan maken we ook enigszins de aansluiting met de ploegen erboven. Dat maakt de match ook zo belangrijk.”

Nieuwe spits tijdens winterstop?

Van Den Bosch had duidelijk meer verwacht van de stap hogerop. “Vooral onze nieuwkomers voorin vallen wat tegen. Van de offensieve jongens die we gehaald hebben is Bevers bijvoorbeeld de enige die de afgelopen maanden progressie gemaakt heeft. Al de rest rendeert niet of nauwelijks. Daarom is het ook de bedoeling om tijdens de winterstop minstens één nieuwe spits te gaan halen. En zeker als we dit weekend winnen. Als we verliezen, verandert dat de situatie. Dan moeten we even bekijken of het nog wel de moeite loont.”

Van Den Bosch geeft de moed in elk geval nog niet helemaal op. “Je ziet de laatste tijd duidelijk verbetering. Zo deden we het zelfs tegen de topploegen lang niet slecht, maar het probleem is alleen dat we heel moeilijk scoren en dan kan je ook niet winnen. Met de puntendelingen van de afgelopen weken tegen Tienen en Ninove schieten we bijvoorbeeld niks op, terwijl ik ervan overtuigd ben dat we met een scorende spits ongetwijfeld een aantal punten meer hadden gehad. Bovendien hebben we ook nog eens de pech dat de reeks blijkbaar een heel pak sterker is dan vorig jaar.”

Evaluatie maken na dit weekend

Van Den Bosch kijkt ook ondertussen al even vooruit naar volgend seizoen. “De meeste jongens liggen ook na dit seizoen nog onder contract, waardoor het de bedoeling is om zeker ons middenveld en de verdediging grotendeels te behouden. Al focussen we eerst nog op dit weekend. Het duel tegen Mandel is tenslotte de match van de laatste kans. Pas nadien maken we een evaluatie met het oog op de terugronde en op volgend seizoen.”

