Voorzitter Dominiek Van Den Bosch viert titel met Hoogstraten: “Puzzel viel perfect in elkaar dit seizoen”

voetbal tweede nationale BHoogstraten heeft zaterdag in stijl de titel gepakt. Dankzij een klinkende 1-5-zege tegen Hades kroonden De Rooikens zich tot oververdiende kampioen. “De puzzel viel perfect in elkaar dit seizoen”, glundert voorzitter Dominiek Van Den Bosch.

De Hoogstraatse preses is maar wat blij dat de Rooikens de titel op het veld konden vieren. “Voor hetzelfde geld waren we vorige week al kampioen geworden zonder zelf te spelen, maar dat is toch niet hetzelfde”, vertelt Van Den Bosch. “Daarom was ik eigenlijk een beetje opgelucht dat het vorige week nog geen prijs was, want dit is zoveel leuker. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de supporters, die in groten getale naar Hasselt zijn afgezakt.”

Trotse voorzitter

Ook Van Den Bosch genoot met volle teugen van het titelfeest. “Ik ben een enorm trotse voorzitter. Zeker omdat we dit voor het seizoen nooit hadden durven dromen. We wisten wel dat we een goede ploeg hadden, maar dit overtreft toch alle verwachtingen. De ambitie was bijvoorbeeld vooral om opnieuw aantrekkelijk voetbal te brengen zonder daar een plaats op te kleven, maar de puzzel viel perfect in elkaar.”

Stroomversnelling

Van Den Bosch kijkt ook al vooruit naar volgend seizoen en de promotie naar eerste nationale. “We hebben als bestuur onze ambitie getoond door alsnog een licentie aan te vragen. Al beseffen we wel dat er ons op sportief vlak nog heel veel werk wacht. Door het vertrek van Kuijlaars, Naqqadi en Voca zijn we voorin bijvoorbeeld compleet onthoofd en laat dat nu net de moeilijkste posities zijn om in te vullen. Anderzijds ben ik er wel van overtuigd dat het goed komt en nu de titel binnen is komt alles hopelijk in een stroomversnelling, maar laat eerst nog maar even genieten van dit. Je speelt tenslotte niet elk jaar kampioen. En al zeker niet met een straatlengte voorsprong.”

Hades: Gijbels, Gueroui, Bongiorno, DEmulder, Maes, Celen, Jacquemyn, Vanratingen, Reykers (73’ Vannitsen), Elens, Convents.

Hoogstraten: Espeso Nunez, Verheyen, Van Dooren, Meeuwis, Vermeeren (88' Defossez), Havermans, Tilburgs, Meeusen (87’ Simons), Voca, Kuijlaars (89’ Bastiaensen), Fall.

Doelpunten: 10’ Kuijlaars (0-1), 17’ Fall (0-2, pen.), 23’ Bongiorno (1-2), 37’ en 83’ Kuijlaars (1-3 en 1-4), 86’ Voca (1-5).

Geel: Tilburgs.

Rood: 82’ Vannitsen.

Meer lezen: voetbal in tweede nationale B