Voorzitter Dirk Ramaekers (KVK Wellen): “Besluit om te stoppen is niet fijn, maar logisch”

De beslissing om de competitie te stoppen wordt in KVK Wellen met gemengde gevoelens maar ook met begrip onthaald. “Logisch gezien de besmettingen, maar natuurlijk een domper voor de club, de spelers en de supporters”, vindt voorzitter Dirk Ramaekers, die verder erg strijdvaardig klinkt.

“Natuurlijk zagen we die beslissing al langer aankomen”, aldus Ramaekers. “Als een regering vertelt dat echte versoepelingen pas echt mogelijk zijn als het aantal besmettingen onder de 800 daalt en kennis neemt van de opgang van de Britse en Zuid-Afrikaanse variant, dan moet je realistisch blijven. Dan is ddit besluit logisch. Bovendien waren we toch maar op een halve competitie blijven steken. Dat vind ik nu ook niet de eerlijkse formule. Goed, dit is een seizoen zonder dalers en zonder stijgers. Een blaco seizoen dus. Maar dat moeten we er nu maar even bijnemen.

Op naar de top vijf

Dirk Ramaekers is er zeker de man niet naar om bij de pakken te blijven zitten. “Natuurlijk is zo’n drastisch besluit voor geen enkele club een meevaller. Maar gelukkig zijn wij altijd een club geweest met een realistisch financieel beleid. We kunnen dus wel tegen een stootje. Het zal het voortbestaan van onze club geenszins in gevaar brengen. Integendeel. We werken nu al richting het volgende seizoen met een heel steile ambitie. We willen absoluut die top vijf. Een gemeente als Wellen verdient een degelijke ploeg in derde nationale. Wij laten niets aan het toeval over en zullen er helemaal klaar voor zijn.

Maxime Annys stopt als trainer

Toch zal KVK Wellen alvast één belangrijke wijziging ondergaan. Want speler-trainer Maxime Annys stopt zijn carrière als actieve voetballer en gaat zich verder voluit concentreren op zijn job als coach. “Een goede beslissing, denk ik”, reageert Dirk Ramaekers. “Ik denk dat dit voor Maxime zelf en voor onze club op termijn alleen maar voordelen zal opleveren. Want de combinatie van speler en trainer ligt heus niet voor de hand. Intussen gaan we ons versterken met een aantal ervaren spelers. Maar we blijven ook zoals altijd de kaart van de eigen jeugd trekken. Daarmee is KVK Wellen geworden wat de club nu is. Die visie laten we niet los.”