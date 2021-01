Voorzitter Dimitri Van Camp (SC Aarschot): “Clubs worden in het ongewisse gelaten”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEOok bij eersteprovincialer SC Aarschot is het afwachten of er dit seizoen nog gevoetbald zal worden. Voorzitter Dimitri Van Camp acht de kans alvast klein dat de competitie zoals gepland nog hervat zal worden.

“De Belgische Voetbalbond en Voetbal Vlaanderen schuiven de beslissing voor zich uit”, vindt hij. “Er is geen perspectief, geen visie, geen duidelijkheid, terwijl iedereen er op dit moment echt wel nood aan heeft. De clubs worden in het ongewisse gelaten en dat is voor niemand plezant. Als we het realistisch bekijken, zie ik niet in waarom er nog gevoetbald zou worden. De kappers moeten nog een tijdlang dicht blijven, maar we zouden wel plots met 22 spelers weer op een veld mogen gaan staan? Dat lijkt me niet opportuun.”

“De focus ligt nu dus vooral op de jeugd, die wel nog mag voetballen. Ik ben nu veertien jaar actief in Aarschot en daarin zijn we weer opgeklommen tot eerste provinciale. Dat is mooi, maar de jeugdwerking en de doorstroming naar de eerste ploeg blijft voor mij nog altijd een héél belangrijke factor.”

“Het enige positieve aan heel het coronaverhaal is wel dat de clubs veel meer naar elkaar toegegroeid zijn”, stelt Van Camp vast. “Er is wekelijks een digitaal overleg, waarbij de bekommernissen gedeeld worden en er worden gezamenlijke standpunten ingenomen. Zoiets zou voordien nooit gebeurd zijn. Daarvoor was de onderlinge concurrentie veel te groot. Nu is er toch een zekere samenhorigheid merkbaar en dat heeft me toch wel aangenaam verrast.”

Herbudgetteren

Het blijft voorlopig dus koffiedik kijken wat de nabije toekomst zal brengen. Zowel sportief als financieel. “We liggen nu al bijna een jaar stil”, beseft Van Camp. “De vaste kosten bleven, maar er waren nauwelijks of geen inkomsten. SC Aarschot zal alle nodige verloningen nog correct afhandelen, maar ook wij zullen naar volgend seizoen toe moeten herbudgetteren.”

“We hebben onze trouwe sponsors met kerst nog een leuke attentie bezorgd, maar ook zij lijden onder de hele coronacrisis. We kunnen die mensen dus moeilijk een nieuw factuur sturen. Maar we blijven positief. Er zullen compromissen gezocht moeten worden, maar ik ben er zeker van dat we er op termijn allemaal samen sterker zullen uitkomen”, besluit Van Camp.