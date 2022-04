Voorzitter Dimitri Mullebrouck ziet hoe KSCT Menen laatste thuiswedstrijd in nationale met verlies afsluit: “Ik sta hier met gemengde gevoelens”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AKSCT Menen was zondag tegen KVV Zelzate (0-3) toe aan zijn allerlaatste thuiswedstrijd in het nationaal voetbal. Doelman Benoit Degruyter - volgend seizoen bij FC Mandel United in doel - belette met enkele uitstekende reddingen grote verliescijfers.

In het Vaubanstadion waren er amper een dertigtal betalenden. Centrale verdediger De Smet redde na 19 minuten de openingstreffer. Degruyter pakte nadien uit met twee knappe reddingen. Op het halfuur besloot Amini de eerste kans voor de fusieploeg over. Op slag van rust scoorde Lanckman in de korte hoek toch de 0-1 waarna de score meteen na de pauze verdubbelde. Sucaet en op het uur de ingevallen Verstraete kwamen nog dicht bij de aansluitingstreffer.

Het nieuwe bestuur maakt volgend seizoen met Menen een doorstart in vierde provinciale. “Momenteel hebben we een kern van 13 spelers”, stelt secretaris Dirk Vranckx. “Het gaat voornamelijk om spelers van de U17 die doorschuiven. Die kern traint momenteel op zondagvoormiddag met trainer Joeri Degrande. Op dit moment heb ik er geen weet van dat iemand van de beloften zal blijven. Hopelijk kunnen we nog enkele jongens aantrekken die hier nog hebben gespeeld.”

Zo iemand is alvast Axel Allard die destijds vertrok naar Noordstar Heule en nu in het liefhebbersvoetbal bij FC ’t Kringske Menen aan de slag is. Ook Nkie Mbassi Litanies versterkt de rangen. Momenteel speelt hij bij SK Elverdinge. Komend seizoen zal hij bij Menen ook trainer van de provinciale U13 zijn.

Keuzes maken

Voorzitter Dimitri Mullebrouck tekende zondag present voor de toch ‘historische’ wedstrijd. “Ik sta hier met gemengde gevoelens omdat we op deze manier moeten ophouden”, klink het. “Drie jaar geleden werd ik de nieuwe voorzitter en ik denk dat het goed is geweest. We stoppen voornamelijk omwille van het financiële luik.”

“Ik ben content dat de club voort doet in vierde provinciale, met een nieuw bestuur. Op een bepaald moment moest ik keuzes maken. Ik zal voortaan tijd maken voor mijn gezin”, stelt Mullebrouck. “Drie jaar geleden namen we met een nieuw bestuur over in geen gemakkelijke omstandigheden. Ik had niet verwacht dat er zoveel komt kijken bij als voorzitter. Je moet er op dat niveau dagdagelijks mee bezig zijn. Er is niet alleen het sportieve, maar alles wat er bijkomt.”

Met SKV Zwevezele en KSCT Menen staan komende zondag twee ploegen tegen elkaar die allebei geen licentie voor het amateurvoetbal aanvroegen.

