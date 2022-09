Voorzitter Denijs Van de Weghe ziet SK Deinze voor derde keer op rij verliezen en neemt beleid nieuwe eigenaars stevig op de korrel: “Ik ben bedrogen!”

In twintig seconden vertelde Taka dat hij in de eerste helft te weinig balrecuperatie bij zijn team zag waardoor er fouten werden gemaakt. Na dit statement (?) was hij weg. Gepikeerd omdat enkele fans van de thuisploeg na het laatste fluitsignaal de naam van Regi Van Acker, trainer bij Dender, scandeerden? Of houdt hij over enkele uren de eer aan zichzelf en stelt hij zijn functie ter beschikking? De Japanner verraste dit seizoen enkele keren door de linksvoetige Jannes Vansteenkiste op rechtsachter te posteren. De inbreng van Christophe Janssens voor linksbuiten Jellert Van Landschoot zeventien minuten voor tijd, bij 0-1-achterstand, was vrijdagavond ook een vreemde ingreep.

Belogen en bedrogen

Niets meer te zeggen

“Toen ik in mei vernam dat de nieuwe eigenaars een Japanner als trainer gingen aanstellen heb ik via mail Ono laten weten dat ik niet akkoord ging”, aldus Van de Weghe. “Hou je mond, je hebt niet meer te zeggen, kreeg ik als antwoord. Ik heb dan ook gezwegen. Deze week werd, weliswaar twee weken te laat, de laatste schijf van de overname van de club betaald. Wat betekent dat ik nu niet meer hoef te zwijgen. Ik twijfel aan het nieuwe beleid van de club. De nieuwe eigenaars hebben mij belogen. ACA Partners ging in Europa vier of vijf clubs overnemen en de betere spelers naar Deinze brengen. Maar ze hebben nog niets overgepakt. Dus hebben ze mij bedrogen. Jammer genoeg kan ik er niets meer aan doen. Dat is mijn frustratie. Want ik ben enkel nog voorzitter op papier. Misschien niet lang meer want als we op de laatste plaats staan geef ik mijn ontslag. Want als ik een advies geef luisteren de nieuwe bazen niet.”