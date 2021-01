Voorzitter David Bamps van Zepperen-Brustem blijft ambitieus met enkele klinkende versterkingen voor volgend seizoen

Het water komt aan de lippen bij veel clubs. Jullie haalde flinke versterking. Hoe kan Zepperen-Brustem dat realiseren?

“Wij hebben een budget voor de komende jaren en zijn gewapend om een tegenslag te kunnen verwerken,” stelt sales manager David Bamps van Vergro, actief in de wereld van verse groenten en fruit.

De versterkingen zijn klinkende namen met Giel Deferm van Thes Sport en Jens Lowies van Herk FC. Dat moet toch doorwegen op het budget en dat in deze periode van crisis?

“Wij hebben geen gekke dingen gedaan. Het budget blijft in evenwicht. Dat zijn de vruchten die we plukken van hard werken de laatste jaren. Zepperen-Brustem is een gezonde club met ambities om mee te draaien aan de top in eerste provinciale. Dat steken we ook niet onder stoelen of banken. We doen geen zotte uitgaven, waar we later eventueel zouden spijt van krijgen. De jongens die vertrokken werden waardig vervangen.”

“Na vijf jaar koos Steffen Hayen om onze club te verlaten. Wij hebben begrip voor zijn keuze, want hij moest niet vertrekken. We zijn dan ook in vriendschap uit elkaar gegaan. Ook met de andere jongens hebben we na onderling overleg afscheid genomen. Zo zullen Arnaud Demarteau en Glenn Diels ons verlaten. Misschien komt Sam Pieraerts daarbij. Hij is aan het onderhandelen met FC Alken en twijfelt nog. We zijn hier in Zepperen-Brustem altijd snel om ons huiswerk af te maken. Zo heeft onze coach Alain Peetermans snel een zicht op het spelersmateriaal waar hij moet mee werken.”

“Wij hopen natuurlijk dat de nieuwe jongens een meerwaarde zullen zijn. Het zijn misschien klinkende namen, maar een ploeg kan je niet kopen. De mayonaise moet pakken. We hebben vooraf ons huiswerk gemaakt en haalden met Giel Deferm (Thes Sport), Jens Lowies (Herk FC), Brecht Manshoven (KVK Wellen) en Tibo Verbiest (FC Alken) jongens binnen waar we veel vertrouwen in hebben. Bovendien blijft de rest van de kern onze club trouw. Weet je, nog nooit verliepen de onderhandelingen zo snel. Bij elke speler was het binnen de vijf minuten klaar. Niemand moet inleveren en daar waren de jongens enorm blij om.”

Nog een laatste vraag. Wat is je mening over het stopzetten van het amateurvoetbal?

“Niemand is happy als je favoriete sport stilvalt. Anderzijds, de beslissing van Voetbal Vlaanderen is logisch, gezien de huidige varianten van het virus die zich verspreiden. Ik begrijp ook de reactie van enkele clubs, die met profspelers in eerste nationale uitkomen. Maar heeft een minicompetitie zin voor promotie naar 1B? Ik weet het niet. Wat ons betreft is het een goede keuze om alles stop te zetten. Anders bleven we aanmodderen. Misschien konden we een paar wedstrijden spelen om bij een eventuele derde golf dan weer stil te liggen. Dat is half werk hé”, besluit voorzitter Bamps.

Lees ook: meer voetbal in provinciale