Voorzitter Dailly (RWDM): “Mbokani had even goed bij ons kunnen gezeten hebben in plaats van bij SK Beveren”

Die dag staat in het collectief geheugen van iedereen die de Brusselse volksclub liefheeft, gegrift.

“Na meer dan een jaar vechten, figuurlijk wel te verstaan, konden we in het seizoen 2015-2016 eindelijk opnieuw van start gaan. De eerste wedstrijden hebben we bij onze vrienden in Asse afgewerkt, maar 17 oktober konden we dan toch in ons eigen Machtensstadion aantreden. Bijna 4000 fans zagen ons jammer genoeg onverdiend met 0-1 verliezen tegen Sterrebeek in de toenmalige vierde klasse B”, blikt Dailly even terug.

Intussen is er veel veranderd bij RWDM, dat in zijn achtste seizoen na de ‘renaissance’ een gooi doet naar de titel.

“Net zoals vorig seizoen zijn we na een mindere start aan een remonte bezig. Maar de weg naar ons doel in nog lang. De ploeg was ook iets later dan gewild, gevormd omdat we begin september nog ons laatste transfers hebben gedaan. Die jongens inpassen vraagt tijd, maar we maken progressie. Alleen tegen Beerschot hebben we atypisch gespeeld. Maar de trainer heeft wel gelijk gekregen met zijn tactiek, want we konden tegen een sterke ploeg de drie punten thuis houden. Beter dat dan gelijk spelen tegen Jong Genk waartegen we wel twintig kansen hebben gekregen.”

RWDM beschikt over de vijfde beste aanval, maar over de tweede beste verdediging.

“O’Brien heeft zijn kans gekregen op Deinze en gegrepen, want de trainer laat hem staan. Gilles Ruyssen is inderdaad het slachtoffer, maar Gilles is een modelprof en laat het hoofd niet hangen. Hij wil en moet er staan als de coach hem nodig heeft.”

Wintermercato

De defensie zal tegen SK Beveren serieus getest worden, want bij de leider speelt een zekere Mbokani, een goalgetter pur sang.

“Voor hetzelfde geld had hij bij ons gezeten, want ik ken Dieu en zijn makelaar al vele jaren. Maar het plaatje moet volledig kloppen he. Financieel en sportief. Met zijn komst hadden we wellicht de ontwikkeling van andere talentrijke jongens geblokkeerd. En er is nog altijd de wintermercato om offensief iets te doen als dat zou nodig zijn.”

Voor de twee opeenvolgende thuisduels tegen Beveren en Lierse heeft de club een leuk aanbod.

“Tegen een zeer voordelig bundeltarief kunnen neutrale supporters twee topmatchen bekijken en zo van de unieke sfeer proeven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde”, stelt Dailly.