Voorzitter Dailly (RWDM) blijft rustig ondanks mindere resultaten: “Veel kwaliteit, alleen scoren is werkpunt”

Iedereen die RWDM op de voet volgt, weet intussen waar het schoentje wringt: doelpunten maken. In de laatste twee wedstrijden creëerden de jongens van trainer Vincent Euvrard zoveel kansen dat ze hun duels tegen Jong Genk en Lommel met ruime cijfers hadden kunnen winnen. In plaats van een zes op zes werd het één op zes. “En dat maakt natuurlijk een heel groot verschil uit”, weet ook Thierry Dailly, die de kalmte bewaart. “Ik stel vast dat we heel veel kansen afdwingen, maar dat we o zo moeilijk tot scoren komen. Dat is niet de fout van de trainer of de sportieve cel. Laat ons hopen dat de bal snel gaat rollen voor ons. Maar de keepers van de tegenstanders spelen natuurlijk ook mee. Zowel die van Jong Genk als deze van Lommel waren super sterk tegen ons.”

Ondanks de huidige zesde plaats panikeert voorzitter Dailly niet.

“We hebben meer dan voldoende kwaliteit in de brede kern. En dat zie je op het veld. We zijn dominant en het gevaar komt van alle kanten. Maar in voetbal telt er maar één ding en dat is scoren en winnen. Daar moeten we blijven aan werken. Vorig seizoen hebben we door tegenvallende resultaten ook enige tijd achterop gehinkt, maar eens de machine aan het draaien was, waren we nauwelijks te stoppen. Ik vind onze ploeg dit seizoen alvast veel sterker dan deze van vorige seizoen. Er is nog lang niks verloren, maar iedereen beseft dat de resultaten nu wel moeten komen. Dat we nu punten moeten pakken tegen de betere ploegen van de reeks zal een grote uitdaging worden, maar we hebben geen andere optie. Tegen leider Beerschot moeten we de drie punten thuishouden om de achterstand niet groter te laten worden. Ik ga trainer Euvrard alvast niet vertellen dat hij het misschien anders moet aanpakken. Hij is sportief verantwoordelijk voor de tactiek en de keuze van spelers. Ik ben er zeker van dat zowel technische staf als de spelersgroep er alles zullen aan doen om het tijd zo snel mogelijk te keren. Iedereen is supergemotiveerd.”