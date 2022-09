Voorzitter Ben De Goignies kijkt uit naar nieuw seizoen van Leuven Bears: “Gezond blijven is voor iedere club een uitdaging”

Voorzitter Ben De Goignies legt meteen de vinger op de wonde. “De economische situatie is gekend. Gezond blijven is voor iedere club een uitdaging. Dat is niet evident. Bedrijven en privépersonen geven minder uit. Gaan sponsors en supporters blijven betalen voor hun reclame of ticket? We hebben een twintigtal abonnementen meer verkocht dan vorig jaar. Op zich is dat positief. Anderzijds hadden we op nog grotere return gerekend na het knappe voorbije seizoen. Blijkbaar presteren we sterk op slechte momenten. (glimlacht) Dat is niet leuk. We hadden gehoopt om ons succes nu te kunnen verzilveren. De inkomsten van de sponsors zijn wat gedaald. Ik heb het dan over ongeveer vijftien procent. Het is iets wat we zeker in het oog moeten houden. Nogmaals, Leuven Bears is niet de enige club die voor uitdagingen staat.”