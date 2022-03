Voorzitter André De Kandelaer ziet Phoenix Brussels weer winnen: “Moeilijk seizoen lijkt eindelijk te keren”

In de Elite Silver van de BNXT League gaat het goed met Phoenix Brussels. Op de eerste speeldag werd er met 89-81 gewonnen tegen Yoast United. Vorig weekend behaalde men een mooie 89-81-zege in Leeuwarden. Er dient aangestipt te worden dat er in de Silver League nog maar één keer gewonnen werd door een Nederlandse club, maar in de hoofdstad mag men weere naar de toekomst kijken.

Moeilijke start

Voorzitter André De Kandelaer stelt dat het inderdaad langer heeft geduurd dan voorzien vooraleer de ploeg op het juiste spoor stond. “Die moeizame start hadden we in augustus niet in gedachten toen we aan de voorbereiding begonnen. We hadden inspanningen gedaan om een betere ploeg te hebben, maar in het begin liep het niet. Meerdere factoren speelden daarbij een rol, maar we verloren kostbare tijd. Het ging om een evolutie. Onderweg werden we niet gespaard door tegenslagen. Het aantal coronabesmettingen viel redelijk mee, maar zware blessures loerden om de hoek. We verloren Pavle Djurisic nog voor het seizoen. Nadien volgden Okko Järvi en Jere Vucica. Die spelers zijn niet helemaal uit beeld omdat ze hier op medische controle moeten komen.”

Beterschap

Stilaan lijkt alles bij Phoenix Brussels in de juiste plooi te vallen. André De Kandelaer bevestigt. “Een moeilijk seizoen lijkt eindelijk te keren. In de loop van de voorbije maanden kwamen er natuurlijk een aantal nieuwe gezichten bij. Vooreerst was er de coachwissel. Die lijkt nu te renderen. De nieuwe spelers lijken me intelligent en pasten zich vlot aan. We haalden enkele spelers uit Oost-Europa. Die hebben een professionele ingesteldheid en zijn gedisciplineerd. De komende weken kan onze ploeg enkel maar groeien. Ik ben ook blij dat we sinds eind januari opnieuw met publiek mogen spelen. Dat is ook een opluchting, want langer zonder fans spelen zou op termijn tot problemen hebben geleid. Dat zal wellicht trouwens niet alleen voor Phoenix het geval zijn geweest.”

