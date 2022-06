Voorzitster Charlotte Backx (Gantoise) is heel tevreden: “Ons toernooi zit in de lift, maar de club ook”

Voorzitster Charlotte Backx is dan ook heel tevreden. “We zijn intussen zowel bij de mannen als bij de vrouwen een viersterrentoernooi en dat zorgt ervoor dat we toch mooi volk mogen begroeten. Zo zijn er bij de mannen maar liefst zes spelers van de top twintig op de afspraak. En terwijl veel toernooien het toch moeilijk hebben om veel inschrijvingen te noteren, hebben wij meer dan honderd inschrijvingen meer dan vorig jaar. Ons toernooi zit in de lift, maar de club ook. De verhuis naar de Noorderlaan was op dat vlak wel een goede zaak. Aanstaande zondag staan de finales van de vrouwen gepland om 14 uur, de mannen spelen om 16 uur.”

Stijgend ledenaantal

Het gaat Gantoise voor de wind en dat valt ook af te lezen aan het ledenaantal. “Het is zo dat we ook wel wat mee profiteren van de snelle opkomst van padel. We tellen nu 1070 leden en we willen voort groeien. We zullen de komende jaren zeker inzetten op studenten, zowel recreatief als competitief.”

Sterk in nationale interclub

In de interclub in eerste nationale deed Gantoise het ook schitterend. In de poulefase walste het over de tegenstand heen en in augustus mag het in Gent de halve finale spelen tegen TC Diest. “We waren duidelijk de sterkste in onze poule. We wonnen telkens met 9-0 of 8-1. Met spelers als Ruben Bemelmans, Kimmer Coppejans, Noah Merre, Niels Desein, Joris De Loore, Yannick Mertens, Sébastien Cauhape en Nathan D’Hulst brengen we natuurlijk een heel sterke ploeg in lijn. En Ruben Bemelmans stopt dan wel als profspeler, maar hij verzekerde ons dat hij in augustus en september onze kleuren verdedigt. De samenstelling van Diest kan nog veranderen, maar voor eigen publiek willen we dat ticketje voor de finale bemachtigen. “