Voorzichtig SK Deinze gaat ook thuis tegen RWDM onderuit (1-2) en heeft diep in de spits een probleem

Tegen RWDM, met zeven nieuwe gezichten in de basis, schiep een nochtans voorzichtig Deinze voor de rust de beste kansen. Maar de toeschouwers moesten tot de laatste tien minuten van de eerste helft wachten op doelgevaar. Carcela kon twee keer koppen. De eerste keer miste hij half de bal, de tweede maal kopte hij centraal in de handen van Defourny. Net voor het rustsignaal opende Hendrickx, met links, de score. Hij plaatste vanop de rand van de zestien de bal in de linkerbenedenhoek.

Snelle gelijkmaker

Vijftien nieuwkomers

“Onze eerste helft was goed, maar na de rust zag ik hetzelfde als vorige week op Lierse”, begon trainer Takahisa zijn analyse. “Dat moeten we analyseren. Is dat een fysiek probleem? Geen idee. Uit onze data leren we dat onze match tegen Jong Genk de meest intense was. Uit de analyse van RWDM weten we dat die ploeg veel meer kracht heeft dan wij. Vandaar dat we ons aanpasten. Vergeet ook niet dat wij vijftien nieuwe spelers hebben. Dat vergt tijd. Neen, denk niet dat Dansoko gefrustreerd is na deze wedstrijd. Vooral in de eerste helft deed hij het goed.”