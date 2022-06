Voormalig winnaar Louis Naeyaert moet meerdere erkennen in superieure Christophe De Keyser: “Niks tegen te beginnen”

Een dikke duizend atleten maakten van de triatlon van Brugge opnieuw een topwedstrijd. Bij de mannen kwam Joris Basslé als eerste uit het water, maar semi-prof Christophe De Keyser nam op de fiets al snel het commando over en niemand die hem nog terug zag. “Voor mij het ideale scenario en ook het scenario dat ik voor ogen had. Ik wou tijdens het fietsen een kloof maken met Wayaffe, want ik wist dat hij een sterke loper was, maar ik zette zelf mijn beste looptijd ooit neer. Ik heb met dit jaar nog nooit zo sterk gevoeld”, aldus een tevreden De Keyser na afloop.

De Overijsenaar won dit jaar al de Iroman 70.3 van Marbella en start volgend weekend met ambitie in de Ironman van het Franse Sables d’Olonne. “Dit is mijn enige wedstrijd voor eigen volk en dat maakt het toch speciaal. Zo leert het eigen publiek me ook wat kennen natuurlijk, want ik werk normaal enkel wedstrijden in het buitenland af. Brugge was voor mij een belangrijke trainingsprikkel en zorgt ervoor dat ik met vertrouwen naar volgende week kan uitkijken.”

Verdiende winnaar

Thuisatleet Louis Naeyaert had er geen enkele moeite mee om toe te geven dat De Keyser de sterkste van het veld was. Zelf moest hij vrede nemen met een zesde stek. “Dit is eigenlijk wel het resultaat dat ik verwacht had”, gaf de winnaar van 2019 aan. “Het wordt nog wat doortrainen in functie van mijn Iroman van volgende week. Dit was niet goed, maar ook niet slecht. In het lopen had ik onvoldoende snelheid om het verschil te maken. Op de kasseien en met het draaien en keren in centrum Brugge had ik geen mogelijkheid om een tempo aan te houden. Het was wel voldoende om mijn plaats vast te houden op de 10km. Maar tegen deze Christophe De Keyser was gewoon niks tegen te beginnen”, aldus Naeyaert.