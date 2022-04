Voormalig wielrenster Ann-Sophie Duyck wil als triatlete naar de Spelen in Parijs, maar is nog op zoek naar financiële middelen

TRIATLONAnn-Sophie Duyck (34) wil naar de Olympische Spelen van Parijs. Niet in het tijdrijden, maar in de triatlon. Alleen is ze op zoek naar sponsoring om met succes haar carrièreswitch te lanceren.

Net als tijdens haar wielercarrière probeert Ann-Sophie Duyck de lat zo hoog mogelijk te leggen. Ook al moet ze nog haar eerste triatlon afwerken, ze wil naar de Olympische Spelen 2024. Om die ambitie waar te maken gaat ze in zee met wielercoach Stephen McGregor en zwemtrainer Ronald Gaastra. “De voorbije maanden was ik volop aan het trainen om later dit jaar in de triatlon te debuteren”, verduidelijkt Duyck in een persmededeling. “Jammer genoeg komt dit project op de helling. Een potentiële hoofdsponsor haakte in laatste instantie af. Ik ben volop in de weer om een nieuwe hoofdsponsor te zoeken. Bij de switch naar triatlon heb ik twee doelen: mij kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs en deelnemen aan het 70.3 IronMan-circuit over de halve afstand, maar ik focus op de olympische afstand.”

Zwemtraining in Antwerpen

Sedert enkele maanden is Duyck deeltijds aan het werk als loopbaancoach bij Vokans. Voordien was ze professioneel bezig met koersen, werd ze vijfmaal op rij Belgisch kampioene tegen de klok en haalde ze op wereldkampioenschappen tijdrijden een vijfde, achtste en negende plaats. In 2016 nam ze ook deel aan de Olympische Spelen. In Rio werkte ze zowel de weg- als tijdrit af. Die Spelen werden een tegenvaller. Bij de plannen voor een overstap naar triatlon ging de atlete uit Hulste niet over één nacht ijs. “Fysieke testen wezen uit dat op de kwart en halve afstand voor mij heel wat mogelijk is”, gaat Duyck voort. “Ik heb een verleden in de atletiek. Lopen vormt geen enkel probleem. Zwemmen is voor de meesten die starten met triatlon een grote uitdaging. Ik ging bij Ronald Gaastra, in ons land dé referentiecoach, te rade. We startten een samenwerking op. Wekelijks ga ik onder zijn leiding in Antwerpen trainen.”

Door het afhaken van een hoofdsponsor dreigt dit project in het water te vallen. Bedrijven die Ann-Sophie Duyck in haar nieuwe olympische droom financieel willen steunen, kunnen via annsophieduyck.website@hotmail.com interesse tonen.

