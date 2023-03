Na twee sterke periodes zit Voorde-Appelterre al een tijdje in een dipje. Al zeven matchen op rij konden de jongens van coach De Durpel niet meer winnen. De titeldroom is daarom al even opgeborgen bij de roodhemden, waar nu de focus volledig op de eindronde ligt. Twee youngsters in de kern kregen vorige week tegen Stekene al hun kans. De amper 18-jarige Sen Fonteyn mocht debuteren in doel. Manuel de Vleeschouwer mocht op zijn beurt het laatste halfuur volmaken en zag in de laatste minuut zijn winnende treffer afgekeurd worden.

Het is proefstomen met het oog op de eindronde waardoor enkele basisspelers ook wat rust krijgen in de hoop dat ze hun goede vorm opnieuw te pakken hebben tegen de eindronde. Voor kapitein De Greef breken stilaan zijn laatste weken in het Voordse shirt aan. “Het klopt dat ik na dit seizoen stop met voetballen. Het staat nog niet voor de volle honderd procent vast dat ik naar Duitsland vertrek, maar de kans is heel groot. Er is nog een leven naast het voetbal en voor mij is die tijd nu aangebroken”, aldus de Brusselaar.

Nieuwe naam

Voorde-Appelterre heeft met de 20-jarige Ludovic Van Der Jeught al een vervanger beet voor De Greef. De centrale verdediger komt over van Londerzeel, waar hij drie seizoenen aan boord is, maar amper een basisplaats kon afdwingen dit seizoen. “Ik wil meer speelkansen. Dit jaar heb ik hoofdzakelijk bij de beloften gespeeld en ik wil toch een nieuwe stap zetten. Op het einde van vorig seizoen mocht ik drie keer starten en daarom had ik gehoopt om dit seizoen volop mijn kans te krijgen. Dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Misschien komen die er in de resterende zeven matchen nog, maar mijn besluit staat vast. Ik heb al bij Voorde-Appelterre getekend”, aldus Van Der Jeught.

De club is nog volop bezig met een rechtsback en hoopt die nieuwe naam eerstdaags te kunnen aankondigen.

