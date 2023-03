Voormalig voetbalprof Arnaud De Greef (Voorde-Appelterre) hangt eind dit seizoen de voetbalschoenen aan de haak: “Kans is groot dat ik naar Duitsland ga”

Voetbal derde nationale A Gille Van Haver ontvangt met VW Hamme leider Tempo Overijse: “Deze match wordt in alle opzichten een topper”

Zaterdagavond nemen Vigor Wuitens Hamme en Tempo Overijse het tegen elkaar op. Het is de absolute kraker van de vijfentwintigste speeldag in derde nationale A, vermits de vice-leider het mag opnemen tegen de leider. Statistieken tonen ook aan dat beide ploegen op dreef zijn. Hamme is al zes matchen ongeslagen, Overijse zelfs negen.